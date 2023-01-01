У День знань школярі з Волині задонатили на ЗСУ гроші, які мали витратити на квіти

У День знань школярі з Волині задонатили на ЗСУ гроші, які мали витратити на квіти
Вітаючи зі святом Першого дзвоника своїх наставників, учні опорного закладу загальної середньої освіти “Пнівненський ліцей” підносили їм у дарунок лише винятково вирощені вдома квіти.

Серед різноманіття красивих хризантем, айстр, циній, жоржин, чорнобривців, гладіолусів, троянд не було жодної купленої. Ліцеїсти вирішили, а вчителі їх підтримали, що найкраще витратити гроші на щось більш значуще, - пише газета "Полісся".

Учні та вчителі організували цього дня благодійну патріотичну акцію “Донат замість квітів”, у рамках якої кожен присутній на урочистій шкільній лінійці здійснив пожертвування для українських військових.

Заступниця директора з виховної роботи Надія Гупалик розповідає, що ідею розпочати новий навчальний рік з доброчинної ініціативи запропонували учні випускних класів.

"Працівники ліцею, учнівський колектив, а також батьки вихованців згуртувалися навколо такого доброго задуму і в День знань зробили благодійні внески, висловлюючи повагу та підтримку нашим захисникам. Разом ми зібрали 13 тисяч 700 гривень. Кошти передамо військовим, які виборюють для нас мирне небо. Це наша, можливо і не велика, але щира підтримка оборонцям Батьківщини, одна з багатьох справ, які робимо заради перемоги", – додає співрозмовниця.

Подібно вчинили і в Фаринківській початковій школі-філії ОЗЗСО “Пнівненський ліцей”. Там теж відступили від традиційного сценарію святкування Першовересня — відмовились від пишних урочистостей. Замість цього учні та педагогічні працівники школи проявили себе як доброчинці — зібрали на Збройні сили України загалом 4 тисячі 636 гривень.

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Теги: Волинь, допомога, ЗСУ, Пнівне, Фаринки
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