У День знань школярі з Волині задонатили на ЗСУ гроші, які мали витратити на квіти





Серед різноманіття красивих хризантем, айстр, циній, жоржин, чорнобривців, гладіолусів, троянд не було жодної купленої. Ліцеїсти вирішили, а вчителі їх підтримали, що найкраще витратити гроші на щось більш значуще, - пише газета



Учні та вчителі організували цього дня благодійну патріотичну акцію “Донат замість квітів”, у рамках якої кожен присутній на урочистій шкільній лінійці здійснив пожертвування для українських військових.



Заступниця директора з виховної роботи Надія Гупалик розповідає, що ідею розпочати новий навчальний рік з доброчинної ініціативи запропонували учні випускних класів.



"Працівники ліцею, учнівський колектив, а також батьки вихованців згуртувалися навколо такого доброго задуму і в День знань зробили благодійні внески, висловлюючи повагу та підтримку нашим захисникам. Разом ми зібрали 13 тисяч 700 гривень. Кошти передамо військовим, які виборюють для нас мирне небо. Це наша, можливо і не велика, але щира підтримка оборонцям Батьківщини, одна з багатьох справ, які робимо заради перемоги", – додає співрозмовниця.



Подібно вчинили і в Фаринківській початковій школі-філії ОЗЗСО “Пнівненський ліцей”. Там теж відступили від традиційного сценарію святкування Першовересня — відмовились від пишних урочистостей. Замість цього учні та педагогічні працівники школи проявили себе як доброчинці — зібрали на Збройні сили України загалом 4 тисячі 636 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вітаючи зі святом Першого дзвоника своїх наставників, учні опорного закладу загальної середньої освіти “Пнівненський ліцей” підносили їм у дарунок лише винятково вирощені вдома квіти.Серед різноманіття красивих хризантем, айстр, циній, жоржин, чорнобривців, гладіолусів, троянд не було жодної купленої. Ліцеїсти вирішили, а вчителі їх підтримали, що найкраще витратити гроші на щось більш значуще, - пише газета "Полісся" Учні та вчителі організували цього дня благодійну патріотичну акцію “Донат замість квітів”, у рамках якої кожен присутній на урочистій шкільній лінійці здійснив пожертвування для українських військових.Заступниця директора з виховної роботи Надія Гупалик розповідає, що ідею розпочати новий навчальний рік з доброчинної ініціативи запропонували учні випускних класів."Працівники ліцею, учнівський колектив, а також батьки вихованців згуртувалися навколо такого доброго задуму і в День знань зробили благодійні внески, висловлюючи повагу та підтримку нашим захисникам. Разом ми зібрали 13 тисяч 700 гривень. Кошти передамо військовим, які виборюють для нас мирне небо. Це наша, можливо і не велика, але щира підтримка оборонцям Батьківщини, одна з багатьох справ, які робимо заради перемоги", – додає співрозмовниця.Подібно вчинили і в Фаринківській початковій школі-філії ОЗЗСО “Пнівненський ліцей”. Там теж відступили від традиційного сценарію святкування Першовересня — відмовились від пишних урочистостей. Замість цього учні та педагогічні працівники школи проявили себе як доброчинці — зібрали на Збройні сили України загалом 4 тисячі 636 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію