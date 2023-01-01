На Волині представники міськради купили військовим квадрокоптер

На Волині представники міськради купили військовим квадрокоптер
У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали квадрокоптер для захисників України.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Передали квадрокоптер DJI Mavic 3 бійцям 14 бригади. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників виконавчого комітету", - йдеться у дописі.

Військовослужбовці подякували за допомогу та запевнили, що новий «працівничок» буде трудитися по повній програмі.

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Теги: допомога ЗСУ, Нововолинськ
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