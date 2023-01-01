На Волині представники міськради купили військовим квадрокоптер





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Передали квадрокоптер DJI Mavic 3 бійцям 14 бригади. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників виконавчого комітету", - йдеться у дописі.



Військовослужбовці подякували за допомогу та запевнили, що новий «працівничок» буде трудитися по повній програмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали квадрокоптер для захисників України.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Передали квадрокоптер DJI Mavic 3 бійцям 14 бригади. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників виконавчого комітету", - йдеться у дописі.Військовослужбовці подякували за допомогу та запевнили, що новий «працівничок» буде трудитися по повній програмі.

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