На Волині представники міськради купили військовим квадрокоптер
Сьогодні, 03:41
У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали квадрокоптер для захисників України.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Передали квадрокоптер DJI Mavic 3 бійцям 14 бригади. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників виконавчого комітету", - йдеться у дописі.
Військовослужбовці подякували за допомогу та запевнили, що новий «працівничок» буде трудитися по повній програмі.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Передали квадрокоптер DJI Mavic 3 бійцям 14 бригади. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників виконавчого комітету", - йдеться у дописі.
Військовослужбовці подякували за допомогу та запевнили, що новий «працівничок» буде трудитися по повній програмі.
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