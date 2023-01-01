В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець

Дмитро Лубінець заявив, що в Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей.



Про це сказав Дмитро Лубінець, пише



Відповідаючи на питання, скільки наразі у Білорусі верифіковано місць, де утримують українських дітей Лубінець сказав:



"За кількістю місць — у нас (є інформація про — ред.) десятки (цих місць у Білорусі — ред.)", — заявив Лубінець.



Український омбудсман додав, що станом на зараз фактів щодо того, що білоруські сім'ї почали процес усиновлення чи взяття під тимчасову опіку українських дітей, в Офісу уповноваженого з прав людини немає.



1 вересня уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі є підтвердження про всиновлення 386 українських дітей, яких рф депортувала на свої території.



Раніше уповноважена рф з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч — діти. Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що озвучена російською обмудсменкою Марією Львовою-Бєловою цифра у понад 700 тисяч прийнятих РФ українських дітей може бути завищена.



24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих росією територій.



Що відомо про викрадення росією українських дітей



Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомляла, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.



За даними Центру нацспротиву на квітень, росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять примусові "медогляди" дітей, аби мати підставу для їх депортації. І з початку року зі сходу України незаконно вивезли близько 103 тисяч неповнолітніх українців.



5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.



В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.



17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної ради з прав людинизаявив, що в Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей.Про це сказав Дмитро Лубінець, пише Суспільне Відповідаючи на питання, скільки наразі у Білорусі верифіковано місць, де утримують українських дітей Лубінець сказав:"За кількістю місць — у нас (є інформація про — ред.) десятки (цих місць у Білорусі — ред.)", — заявив Лубінець.Український омбудсман додав, що станом на зараз фактів щодо того, що білоруські сім'ї почали процес усиновлення чи взяття під тимчасову опіку українських дітей, в Офісу уповноваженого з прав людини немає.1 вересня уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі є підтвердження про всиновлення 386 українських дітей, яких рф депортувала на свої території.Раніше уповноважена рф з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч — діти. Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що озвучена російською обмудсменкоюцифра у понад 700 тисяч прийнятих РФ українських дітей може бути завищена.24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих росією територій.Уповноважена президента з прав дитиниповідомляла, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.За даними Центру нацспротиву на квітень, росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять примусові "медогляди" дітей, аби мати підставу для їх депортації. І з початку року зі сходу України незаконно вивезли близько 103 тисяч неповнолітніх українців.5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.17 березня МКС видав ордер на арештта Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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