Воїн з Волині Максим Романюк – вже 15 місяців у полоні: рідні просять розголосу

Воїн з Волині Максим Романюк – вже 15 місяців у полоні: рідні просять розголосу
32-річний нововолинець Максим Романюк 15 місяців знаходиться у російському полоні. Рідні просять розголосу, щоб пришвидшити його повернення додому.

Про це повідомляє видання "Буг".

Максим був поранений під час боїв за Маріуполь. Він, як і його побратими, вийшли за наказом з Азовсталі у травні 2022 року.

І ось уже 15 місяців він знаходиться в полоні, 15 місяців страждань і невідомості для рідних військового. 16-го серпня 2022 року Максим надіслав коханій смс-повідомлення, з того часу вона жодної звістки від хлопця не отримувала.

«Кожен з вас може говорити й нагадувати усім, що є такі люди, як він, що їм потрібна свобода, бо це цвіт нашої нації, якого тримають проти його волі!

Він неймовірно добра, щира, весела людина. Надзвичайний патріот своєї країни, вірний товариш і побратим. Хто знає Макса, той знає, що він завжди прийде на допомогу. Поширюйте, говоріть, не забувайте. Вірю, що разом ми зможемо його визволити, разом ми сила. Допоможіть повернути Героя додому!» – говорить його дівчина Дана.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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