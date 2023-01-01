Кличко домовився з німецькими партнерами про відновлення аеропорту «Київ»
Сьогодні, 14:00
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-зустріч з керівництвом компанії Fraport, яка керує багатьма європейськими аеропортами. Обговорювалося повоєнне відновлення українських аеропортів.
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Поспілкувався онлайн з виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте. Fraport - один з найбільших операторів аеропортів Європи. Обговорили подальшу співпрацю. В тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема, й муніципального аеропорту столиці «Київ» імені І. Сікорського», - заявив Віталій Кличко.
Також Штефан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву в якості благодійної допомоги 100 000 євро, повідомив Кличко.
Мер Києва подякував Німеччині за підтримку і допомогу та запросив пана Шульте відвідати Київ.
«Штефан Шульте підкреслив, що впевнений: Україна повинна перемогти в цій війні і переможе!» - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та обговорив наступний Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в листопаді в бельгійській столиці.
Також Віталій Кличко зустрічався з головою Федерального міністерства фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та обговорював допомогу Україні у придбанні необхідної зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Поспілкувався онлайн з виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте. Fraport - один з найбільших операторів аеропортів Європи. Обговорили подальшу співпрацю. В тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема, й муніципального аеропорту столиці «Київ» імені І. Сікорського», - заявив Віталій Кличко.
Також Штефан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву в якості благодійної допомоги 100 000 євро, повідомив Кличко.
Мер Києва подякував Німеччині за підтримку і допомогу та запросив пана Шульте відвідати Київ.
«Штефан Шульте підкреслив, що впевнений: Україна повинна перемогти в цій війні і переможе!» - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та обговорив наступний Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в листопаді в бельгійській столиці.
Також Віталій Кличко зустрічався з головою Федерального міністерства фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та обговорював допомогу Україні у придбанні необхідної зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Батьки чекали понад рік результатів експертиз: на Волині попрощалися з Героєм Олегом Свинчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:43
Кличко домовився з німецькими партнерами про відновлення аеропорту «Київ»
Сьогодні, 14:00
Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 13:24
Медіа