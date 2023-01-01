Кличко домовився з німецькими партнерами про відновлення аеропорту «Київ»

Мер Києвапровів онлайн-зустріч з керівництвом компанії Fraport, яка керує багатьма європейськими аеропортами. Обговорювалося повоєнне відновлення українських аеропортів.Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.«Поспілкувався онлайн з виконавчим директором компанії Fraport. Fraport - один з найбільших операторів аеропортів Європи. Обговорили подальшу співпрацю. В тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема, й муніципального аеропорту столиці «Київ» імені І. Сікорського», - заявив Віталій Кличко.Також Штефан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву в якості благодійної допомоги 100 000 євро, повідомив Кличко.Мер Києва подякував Німеччині за підтримку і допомогу та запросив пана Шульте відвідати Київ.«Штефан Шульте підкреслив, що впевнений: Україна повинна перемогти в цій війні і переможе!» - наголосив Кличко.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселята обговорив наступний Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в листопаді в бельгійській столиці.Також Віталій Кличко зустрічався з головою Федерального міністерства фінансів Німеччинита обговорював допомогу Україні у придбанні необхідної зброї.