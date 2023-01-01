Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 13:24
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.
Відповідний указ оприлюдено на сайті президента, пише Суспільне.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу — начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у документі.
Указ датований 7 вересня 2023 року.
7 вересня в Україні відзначають День військової розвідки. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побратимів із Днем військової розвідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідний указ оприлюдено на сайті президента, пише Суспільне.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу — начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у документі.
Указ датований 7 вересня 2023 року.
7 вересня в Україні відзначають День військової розвідки. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побратимів із Днем військової розвідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 13:24
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Медіа