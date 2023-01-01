Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

Відповідний указ оприлюдено на сайті президента, пише Суспільне.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу — начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у документі.
Указ датований 7 вересня 2023 року.

7 вересня в Україні відзначають День військової розвідки. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побратимів із Днем військової розвідки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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