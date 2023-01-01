Оновили дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 10:05
Росія продовжує зазнавати втрат у війні − лише за минулу добу оборонці України знищили 470 окупантів, 28 артилерійських систем ворога, 13 танків та 4 ББМ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 15 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,
• танків ‒ 4 612 (+13) од,
• бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,
• артилерійських систем − 5 972 (+28) од,
• РСЗВ − 774 (+5) од,
• засобів ППО ‒ 521 (+4) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
• підводних човнів − 1 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,
• спеціальної техніки − 889 (+0) од.
Дані уточнюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 15 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,
• танків ‒ 4 612 (+13) од,
• бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,
• артилерійських систем − 5 972 (+28) од,
• РСЗВ − 774 (+5) од,
• засобів ППО ‒ 521 (+4) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
• підводних човнів − 1 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,
• спеціальної техніки − 889 (+0) од.
Дані уточнюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини
Сьогодні, 10:40
Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем: йшлося про прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus
Сьогодні, 10:19
Оновили дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 10:05
СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича
Сьогодні, 09:37
Коломойський отримав нову підозру
Сьогодні, 09:28
Медіа