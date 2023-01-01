Оновили дані про втрати росії у війні

Оновили дані про втрати росії у війні
Росія продовжує зазнавати втрат у війні − лише за минулу добу оборонці України знищили 470 окупантів, 28 артилерійських систем ворога, 13 танків та 4 ББМ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 15 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,
• танків ‒ 4 612 (+13) од,
• бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,
• артилерійських систем − 5 972 (+28) од,
• РСЗВ − 774 (+5) од,
• засобів ППО ‒ 521 (+4) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
• підводних човнів − 1 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,
• спеціальної техніки − 889 (+0) од.

Дані уточнюють.

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Теги: втрати ворога
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