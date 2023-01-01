Оновили дані про втрати росії у війні





Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 15 вересня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,

• танків ‒ 4 612 (+13) од,

• бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,

• артилерійських систем − 5 972 (+28) од,

• РСЗВ − 774 (+5) од,

• засобів ППО ‒ 521 (+4) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,

• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,

• кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,

• підводних човнів − 1 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,

• спеціальної техніки − 889 (+0) од.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує зазнавати втрат у війні − лише за минулу добу оборонці України знищили 470 окупантів, 28 артилерійських систем ворога, 13 танків та 4 ББМ.Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 15 вересня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,• танків ‒ 4 612 (+13) од,• бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,• артилерійських систем − 5 972 (+28) од,• РСЗВ − 774 (+5) од,• засобів ППО ‒ 521 (+4) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,• кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,• підводних човнів − 1 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,• спеціальної техніки − 889 (+0) од.Дані уточнюють.

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