Своєю роботою наближають перемогу: волинян відзначили нагородами. ВІДЕО

Своєю роботою наближають перемогу: волинян відзначили нагородами. ВІДЕО
Голова Волинської ОВА сьогодні, 14 вересня, вручив пам’ятні нагрудні знаки командира 9-го армійського корпусу добровольцям Луцької громади та інструкторам навчально-тренувального центру «Тернове поле».

Про це йдеться у телеграм-каналі Юрія Погуляйка.

"Подякував кожному за те, що своєю роботою наближають перемогу. Нагороди Міністерства оборони України отримали: Роман Бондарук, Олександр Рубан, Андрій Тиводар, Валентина Гурич, Тимофій Мазурчук, Сергій Супронюк, Антон Киричук, Денис Савельєв, Роман Черевко, Олександр Ягелюк та Олександр Данилюк", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що такі відзнаки надають «з метою заохочення військовослужбовців та громадян, які здійснили неоціненний внесок в розвиток військової частини, підтримання високого бойового духу особового складу та взаємовиручку в справі оборони України».

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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