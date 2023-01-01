Своєю роботою наближають перемогу: волинян відзначили нагородами. ВІДЕО





Про це Юрія Погуляйка.



"Подякував кожному за те, що своєю роботою наближають перемогу. Нагороди Міністерства оборони України отримали: Роман Бондарук, Олександр Рубан, Андрій Тиводар, Валентина Гурич, Тимофій Мазурчук, Сергій Супронюк, Антон Киричук, Денис Савельєв, Роман Черевко, Олександр Ягелюк та Олександр Данилюк", - йдеться в повідомленні.



Слід зазначити, що такі відзнаки надають «з метою заохочення військовослужбовців та громадян, які здійснили неоціненний внесок в розвиток військової частини, підтримання високого бойового духу особового складу та взаємовиручку в справі оборони України».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської ОВА сьогодні, 14 вересня, вручив пам’ятні нагрудні знаки командира 9-го армійського корпусу добровольцям Луцької громади та інструкторам навчально-тренувального центру «Тернове поле».Про це йдеться у телеграм-каналі"Подякував кожному за те, що своєю роботою наближають перемогу. Нагороди Міністерства оборони України отримали:та", - йдеться в повідомленні.Слід зазначити, що такі відзнаки надають «з метою заохочення військовослужбовців та громадян, які здійснили неоціненний внесок в розвиток військової частини, підтримання високого бойового духу особового складу та взаємовиручку в справі оборони України».

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