На війні загинув волинянин Олександр Панін

На війні загинув волинянин Олександр Панін
Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Ратного Олександр Панін.

Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

«На превеликий жаль, сьогодні чорна хустина оповила голову ще одної матері. Війна забрала в матері сина, в України – захисника», - зазначив він.

За словами посадовця, солдат Панін Олександр Олександрович, 17.07.2001 р.н., житель смт Ратне загинув під час виконання бойового завдання.
На війні загинув волинянин Олександр Панін

«Вся громада схиляє голову в глибокій скорботі за нашим земляком, Героєм, Захисником, який поклав своє життя на вівтар патріотизму та відваги у служінні Україні», - написав селищний голова.

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Теги: загиблі, війна
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