На війні загинув волинянин Олександр Панін

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із РатногоПро це у фейсбуці повідомляє Ратнівський селищний голова«На превеликий жаль, сьогодні чорна хустина оповила голову ще одної матері. Війна забрала в матері сина, в України – захисника», - зазначив він.За словами посадовця, солдат Панін Олександр Олександрович, 17.07.2001 р.н., житель смт Ратне загинув під час виконання бойового завдання.«Вся громада схиляє голову в глибокій скорботі за нашим земляком, Героєм, Захисником, який поклав своє життя на вівтар патріотизму та відваги у служінні Україні», - написав селищний голова.