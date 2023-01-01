На війні загинув волинянин Олександр Панін
Сьогодні, 18:48
Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Ратного Олександр Панін.
Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
«На превеликий жаль, сьогодні чорна хустина оповила голову ще одної матері. Війна забрала в матері сина, в України – захисника», - зазначив він.
За словами посадовця, солдат Панін Олександр Олександрович, 17.07.2001 р.н., житель смт Ратне загинув під час виконання бойового завдання.
«Вся громада схиляє голову в глибокій скорботі за нашим земляком, Героєм, Захисником, який поклав своє життя на вівтар патріотизму та відваги у служінні Україні», - написав селищний голова.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
«На превеликий жаль, сьогодні чорна хустина оповила голову ще одної матері. Війна забрала в матері сина, в України – захисника», - зазначив він.
За словами посадовця, солдат Панін Олександр Олександрович, 17.07.2001 р.н., житель смт Ратне загинув під час виконання бойового завдання.
«Вся громада схиляє голову в глибокій скорботі за нашим земляком, Героєм, Захисником, який поклав своє життя на вівтар патріотизму та відваги у служінні Україні», - написав селищний голова.
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