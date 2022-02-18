Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Сергія Войтовича

Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Сергія Войтовича
У пʼятницю, 15 вересня, на щиті до Нововолинська повертається Герой Сергій Войтович.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.

«Зустрічаємо на вʼїзді в місто об 11:30. Проводимо траурний кортеж до будинку за адресою: вулиця Марка Вовчка, 1/4», - зазначив посадовець.

О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Воздвиження чесного Хреста (вулиця Винниченка).

Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв.
Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Сергія Войтовича


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув волинянин Олександр Панін
Сьогодні, 18:48
Збройні сили продовжують наступ на Бахмутському напрямку, – Генштаб
Сьогодні, 18:43
Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Сергія Войтовича
Сьогодні, 18:30
Київський адвокат працював на «вагнерів»
Сьогодні, 18:15
Держпраці на Волині: почастішали випадки нелегальної праці
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
13 вересень, 19:11
На щиті: до Нововолинська завтра привезуть тіла полеглих воїнів На щиті: до Нововолинська завтра привезуть тіла полеглих воїнів
12 вересень, 21:04
Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
11 вересень, 21:56
На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим
18 лютий, 2022, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з’являться вулиці Похила і Старобульварна
Сьогодні, 19:30
 0
Своєю роботою наближають перемогу: волинян відзначили нагородами. ВІДЕО
Сьогодні, 19:04
 0
СБУ «трусить» митників на «Ягодині», - ЗМІ
Сьогодні, 18:57
 0
На війні загинув волинянин Олександр Панін
Сьогодні, 18:48
 0
Збройні сили продовжують наступ на Бахмутському напрямку, – Генштаб
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8