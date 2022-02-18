Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Сергія Войтовича
Сьогодні, 18:30
У пʼятницю, 15 вересня, на щиті до Нововолинська повертається Герой Сергій Войтович.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
«Зустрічаємо на вʼїзді в місто об 11:30. Проводимо траурний кортеж до будинку за адресою: вулиця Марка Вовчка, 1/4», - зазначив посадовець.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Воздвиження чесного Хреста (вулиця Винниченка).
Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
«Зустрічаємо на вʼїзді в місто об 11:30. Проводимо траурний кортеж до будинку за адресою: вулиця Марка Вовчка, 1/4», - зазначив посадовець.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Воздвиження чесного Хреста (вулиця Винниченка).
Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв.
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