Завтра на Волинь привезуть тіло Героя Сергія Войтовича

Сергій Войтович.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



«Зустрічаємо на вʼїзді в місто об 11:30. Проводимо траурний кортеж до будинку за адресою: вулиця Марка Вовчка, 1/4», - зазначив посадовець.



О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Воздвиження чесного Хреста (вулиця Винниченка).



Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пʼятницю, 15 вересня, на щиті до Нововолинська повертається ГеройПро це у телеграмі повідомив міський голова«Зустрічаємо на вʼїзді в місто об 11:30. Проводимо траурний кортеж до будинку за адресою: вулиця Марка Вовчка, 1/4», - зазначив посадовець.О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Воздвиження чесного Хреста (вулиця Винниченка).Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв.

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