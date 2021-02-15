Держпраці на Волині: почастішали випадки нелегальної праці
Сьогодні, 17:43
Проблема нелегальної праці особливо відчутна в умовах воєнного стану, що триває в Україні в умовах російської агресії.
Про це йшлося сьогодні, 14 вересня, під час брифінгу ОДА, повідомляє прес-служба ОДА.
Зокрема заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Андрій Харлампович розповів, що проблема нелегальної праці особливо відчутна в умовах воєнного стану.
«Зараз почастішали випадки незареєстрованих трудових відносин. Це впливає на недоотримання коштів до державного бюджету. До прикладу, незадекларована праця не приносить щороку в державний бюджет близько сто мільярдів гривень. Ці кошти могли б піти на обороноздатність і захист нашої держави», – зазначив Андрій Харлампович.
Він також повідомив, що працівники управління інспекційної діяльності у Волинській області проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу в рамках кампанії «Виходь на світло!».
«На сьогодні державна служба з питань праці не проводить ніяких штрафних санкцій для підприємців – ми лише інформуємо. Станом на 14 вересня 2023 року нами вже проведено більше 800 інформаційно-роз’яснювальних заходів серед роботодавців та жителів Волині», – додав заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
Водночас, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Людмила Андрусюк зауважила, що людям, які працюють «в тіні» не нараховується страховий стаж, який необхідний для призначення пенсії.
«Наразі, щоб особа пішла на пенсію вона повинна мати не менше 30-ти років страхового стажу. З кожним наступним роком необхідний страховий стаж збільшується. Починаючи з січня 2028 року для того, щоб піти на пенсію необхідно мати не менше, як 35 років страхового стажу, – розповіла Людмила Андрусюк. – Тобто робота має бути завжди легалізована».
Повідомити про факти нелегальних трудових відносин можна за допомогою Урядової гарячої лінії за номером телефону – 15-45, або на сайті управління Держпраці у Волинській області.
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Про це йшлося сьогодні, 14 вересня, під час брифінгу ОДА, повідомляє прес-служба ОДА.
Зокрема заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Андрій Харлампович розповів, що проблема нелегальної праці особливо відчутна в умовах воєнного стану.
«Зараз почастішали випадки незареєстрованих трудових відносин. Це впливає на недоотримання коштів до державного бюджету. До прикладу, незадекларована праця не приносить щороку в державний бюджет близько сто мільярдів гривень. Ці кошти могли б піти на обороноздатність і захист нашої держави», – зазначив Андрій Харлампович.
Він також повідомив, що працівники управління інспекційної діяльності у Волинській області проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу в рамках кампанії «Виходь на світло!».
«На сьогодні державна служба з питань праці не проводить ніяких штрафних санкцій для підприємців – ми лише інформуємо. Станом на 14 вересня 2023 року нами вже проведено більше 800 інформаційно-роз’яснювальних заходів серед роботодавців та жителів Волині», – додав заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
Водночас, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Людмила Андрусюк зауважила, що людям, які працюють «в тіні» не нараховується страховий стаж, який необхідний для призначення пенсії.
«Наразі, щоб особа пішла на пенсію вона повинна мати не менше 30-ти років страхового стажу. З кожним наступним роком необхідний страховий стаж збільшується. Починаючи з січня 2028 року для того, щоб піти на пенсію необхідно мати не менше, як 35 років страхового стажу, – розповіла Людмила Андрусюк. – Тобто робота має бути завжди легалізована».
Повідомити про факти нелегальних трудових відносин можна за допомогою Урядової гарячої лінії за номером телефону – 15-45, або на сайті управління Держпраці у Волинській області.
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