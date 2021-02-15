Держпраці на Волині: почастішали випадки нелегальної праці

Проблема нелегальної праці особливо відчутна в умовах воєнного стану, що триває в Україні в умовах російської агресії.Про це йшлося сьогодні, 14 вересня, під час брифінгу ОДА, повідомляє прес-служба ОДА.Зокрема заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань працірозповів, що проблема нелегальної праці особливо відчутна в умовах воєнного стану.«Зараз почастішали випадки незареєстрованих трудових відносин. Це впливає на недоотримання коштів до державного бюджету. До прикладу, незадекларована праця не приносить щороку в державний бюджет близько сто мільярдів гривень. Ці кошти могли б піти на обороноздатність і захист нашої держави», – зазначив Андрій Харлампович.Він також повідомив, що працівники управління інспекційної діяльності у Волинській області проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу в рамках кампанії «Виходь на світло!».«На сьогодні державна служба з питань праці не проводить ніяких штрафних санкцій для підприємців – ми лише інформуємо. Станом на 14 вересня 2023 року нами вже проведено більше 800 інформаційно-роз’яснювальних заходів серед роботодавців та жителів Волині», – додав заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.Водночас, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду у Волинській областізауважила, що людям, які працюють «в тіні» не нараховується страховий стаж, який необхідний для призначення пенсії.«Наразі, щоб особа пішла на пенсію вона повинна мати не менше 30-ти років страхового стажу. З кожним наступним роком необхідний страховий стаж збільшується. Починаючи з січня 2028 року для того, щоб піти на пенсію необхідно мати не менше, як 35 років страхового стажу, – розповіла Людмила Андрусюк. – Тобто робота має бути завжди легалізована».Повідомити про факти нелегальних трудових відносин можна за допомогою Урядової гарячої лінії за номером телефону – 15-45, або на сайті управління Держпраці у Волинській області.