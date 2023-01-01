У Луцькій громаді ченці стали пожежниками

У Луцькій громаді ченці стали пожежниками
У селі Жидичин сьогодні, 14 вересня, розпочала роботу добровільна пожежна команда.

Її створення є важливим фактором у покращенні безпеки жителів. Тепер оперативніше відбуватиметься реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, повідомляє управління інформаційної роботи Луцькради.

Для ефективної роботи членів команди Управлінням ДСНС України у Волинській області надано пожежно-рятувальний автомобіль. Нині у складі команди 5 добровольців, троє з них — ченці Свято-Миколаївського чоловічого монастиря.

Участь у заході взяв заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич. Він зауважив, що це вперше на теренах Луцької міської громади створено добровільну пожежну команду та подякував людям, які згодилися стати її учасниками.

Настоятель Свято-Миколаївського чоловічого монастиря Архімандрит Костянтин зауважив, що радо підтримує таку ініціативу. За його словами, раніше, якщо траплялась якась надзвичайна подія, монахи завжди допомагали односельцям, а тепер з автомобілем буде робити це ще швидше та ефективніше - оперативно прибути на місце події і розпочати першочергові дії щодо ліквідації пожежі, а далі уже працюватимуть підрозділи ДСНС. Він переконаний, що такі дії дадуть можливість мінімізувати шкоду.
У Луцькій громаді ченці стали пожежниками

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Теги: пожежники, Жидичин
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