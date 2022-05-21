Третя штурмова бригада спростовує заяву про звільнення Андріївки
Сьогодні, 16:59
3-я окрема штурмова бригада заявила, що інформація про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
Воїна також додали, що такі заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань.
Нагадаємо, інформацію про звільнення Андріївки Бахмутського району оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Згодом вона змінила свій допис, написавши, що "ситуація дуже складна і мінлива".
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Воїна також додали, що такі заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань.
Нагадаємо, інформацію про звільнення Андріївки Бахмутського району оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Згодом вона змінила свій допис, написавши, що "ситуація дуже складна і мінлива".
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