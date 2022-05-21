«Андріївка – наша»: українські оборонці звільнили село у Бахмутському районі





Про це Ганна Маляр.



Вона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці.



Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.



«І в нас там гарні новини. Андріївка — наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях», — повідомила заступниця міністра оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України звільнили село Андріївка у Бахмутському районі.Про це повідомила заступниця міністра оборони УкраїниВона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці.Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.«І в нас там гарні новини. Андріївка — наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях», — повідомила заступниця міністра оборони.

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