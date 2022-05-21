«Андріївка – наша»: українські оборонці звільнили село у Бахмутському районі

«Андріївка – наша»: українські оборонці звільнили село у Бахмутському районі
Сили оборони України звільнили село Андріївка у Бахмутському районі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.

«І в нас там гарні новини. Андріївка — наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях», — повідомила заступниця міністра оборони.

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Теги: Андріївка, звільнення, Ганна Маляр
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