«Андріївка – наша»: українські оборонці звільнили село у Бахмутському районі
Сьогодні, 16:22
Сили оборони України звільнили село Андріївка у Бахмутському районі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці.
Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.
«І в нас там гарні новини. Андріївка — наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях», — повідомила заступниця міністра оборони.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що українські військові рухаються уперед на Бахмутському напрямку. На північному флангу війська рф намагаються відбити втрачені позиції. А на південному — успішно просуваються українські оборонці.
Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки, зазначила Маляр.
«І в нас там гарні новини. Андріївка — наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях», — повідомила заступниця міністра оборони.
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