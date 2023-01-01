У Луцьку з автомобілем BMW трапилися одразу дві ДТП. ФОТО

У Луцьку з автомобілем BMW трапилися одразу дві ДТП. ФОТО
У Луцьку з одним автомобілем BMW трапилися одразу дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 14 вересня, в обідню пору, патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Василя Мойсея, а саме на виїзді зі стоянки торгово-розважального центру. Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що водій Dodge не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з BMW, який рухався попереду та повертав праворуч на автостоянку.

Патрульні огородили місце ДТП конусами, виставили відповідний дорожній знак та почали оформлення адмінматеріалів. В цей час з автостоянки виїжджав вантажний автомобіль Mercedes-Benz та здійснював поворот праворуч. Його водій не розрахував габарити свого транспортного засобу, не дотримався безпечного інтервалу і теж здійснив зіткнення з BMW.
У Луцьку з автомобілем BMW трапилися одразу дві ДТП. ФОТО

В обох керманичів-винуватців патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку з автомобілем BMW трапилися одразу дві ДТП. ФОТО

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Теги: Луцьк, патрульні, ДТП
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