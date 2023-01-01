На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом

На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом
На Волині сьогодні попрощалися з воїном В'ячеславом Толстобрюхом.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Знову ми схилили голови у скорботі та провели в останню путь Героя В'ячеслава Толстобрюха. Мужній воїн, вірний син України загинув виборюючи усім нам мирне майбутнє. Подвиг В'ячеслава назавжди у нашій памʼяті та серцях", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом
На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом
На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з автомобілем BMW трапилися одразу дві ДТП. ФОТО
Сьогодні, 16:43
«Андріївка – наша»: українські оборонці звільнили село у Бахмутському районі
Сьогодні, 16:22
На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом
Сьогодні, 15:52
Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку
Сьогодні, 15:18
З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання
Сьогодні, 14:59
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
Сьогодні, 14:30
14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк 14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк
Сьогодні, 14:10
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко
13 вересень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ZEN.COM: швидкий доступ до готівки та багатовалютного рахунку за кордоном*
Сьогодні, 16:43
 0
У Луцьку з автомобілем BMW трапилися одразу дві ДТП. ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
«Андріївка – наша»: українські оборонці звільнили село у Бахмутському районі
Сьогодні, 16:22
 0
На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом
Сьогодні, 15:52
 0
Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8