На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом
Сьогодні, 15:52
На Волині сьогодні попрощалися з воїном В'ячеславом Толстобрюхом.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову ми схилили голови у скорботі та провели в останню путь Героя В'ячеслава Толстобрюха. Мужній воїн, вірний син України загинув виборюючи усім нам мирне майбутнє. Подвиг В'ячеслава назавжди у нашій памʼяті та серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Знову ми схилили голови у скорботі та провели в останню путь Героя В'ячеслава Толстобрюха. Мужній воїн, вірний син України загинув виборюючи усім нам мирне майбутнє. Подвиг В'ячеслава назавжди у нашій памʼяті та серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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