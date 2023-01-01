На Волині сьогодні попрощалися з Героєм В'ячеславом Толстобрюхом

В'ячеславом Толстобрюхом.



Про це Борис Карпус.



"Знову ми схилили голови у скорботі та провели в останню путь Героя



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні попрощалися з воїномПро це повідомив міський голова Нововолинська"Знову ми схилили голови у скорботі та провели в останню путь Героя В'ячеслава Толстобрюха . Мужній воїн, вірний син України загинув виборюючи усім нам мирне майбутнє. Подвиг В'ячеслава назавжди у нашій памʼяті та серцях", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію