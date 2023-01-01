З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання





Про це Юрій Погуляйко.



Благодійну допомогу надав фонд «Сучасна Україна».



Орієнтовна вартість становить 400 тисяч гривень.



"Переносні портативні зарядки сьогодні активно використовують ЗСУ для заряджання дронів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, рації та інших пристроїв. Натомість дрон допоможе вести розвідку, виявляти цілі ворога й координувати вогонь по ньому. Дякую усім, хто підтримує наших воїнів!" - наголосив голова ОВА.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 портативних зарядних станцій передали для бійців Національної гвардії України та 100-ої волинській бригади ТрО, а також квадрокоптер Mavic Fly Combo – для військових 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це повідомив голова Волинської ОВАБлагодійну допомогу надав фонд «Сучасна Україна».Орієнтовна вартість становить 400 тисяч гривень."Переносні портативні зарядки сьогодні активно використовують ЗСУ для заряджання дронів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, рації та інших пристроїв. Натомість дрон допоможе вести розвідку, виявляти цілі ворога й координувати вогонь по ньому. Дякую усім, хто підтримує наших воїнів!" - наголосив голова ОВА.Нагадаємо, що медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях

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