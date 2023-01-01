З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання

З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання
20 портативних зарядних станцій передали для бійців Національної гвардії України та 100-ої волинській бригади ТрО, а також квадрокоптер Mavic Fly Combo – для військових 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Благодійну допомогу надав фонд «Сучасна Україна».

Орієнтовна вартість становить 400 тисяч гривень.

"Переносні портативні зарядки сьогодні активно використовують ЗСУ для заряджання дронів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, рації та інших пристроїв. Натомість дрон допоможе вести розвідку, виявляти цілі ворога й координувати вогонь по ньому. Дякую усім, хто підтримує наших воїнів!" - наголосив голова ОВА.
З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання

Нагадаємо, що медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання
Сьогодні, 14:59
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
Сьогодні, 14:30
14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк
Сьогодні, 14:10
Три роки проведе за ґратами волинянин, який скоїв смертельне ДТП
Сьогодні, 13:45
Судитимуть лучанина, який порушив заборону суду наближатися до дружини
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
Сьогодні, 14:30
14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк 14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк
Сьогодні, 14:10
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко
13 вересень, 18:00
Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду
13 вересень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Луцька волинським тероборонівцям та воїнам 14-ої бригади передали обладнання
Сьогодні, 14:59
 0
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
14 місяців – у російському полоні: додому повернувся волинський захисник Юрій Москалюк
Сьогодні, 14:10
 0
Три роки проведе за ґратами волинянин, який скоїв смертельне ДТП
Сьогодні, 13:45
 0
Судитимуть лучанина, який порушив заборону суду наближатися до дружини
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8