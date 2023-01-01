У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО

У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисників України Віталія Велічка і Антона Бучка.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Жителі міської територіальної громади попрощалися з двома військовослужбовцями, які віддали своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 14 вересня, у Свято-Благовіщенському храмі міста Луцька відспівали Віталія Велічка, а у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці – Антона Бучка.

Лучанин Велічко Віталій Юрійович (08.07.1994 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомайорське Донецької області.
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО

Лучанин Бучко Антон Анатолійович (02.10.1991 року народження) учасник бойових дій, 04.03.2022 року був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини.

Під час виконання бойового завдання, пов’язаного із захистом територіальної цілісності та незалежності України, отримав поранення. Помер 10.09.2023 року під час лікування в КП “Волинський обласний госпіталь для ветеранів війни” Волинської обласної ради.
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО

Віталія Велічка і Антона Бучка поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв Віталія Велічка та Антона Бучка. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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