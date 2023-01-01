Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку

Волинянина підозрюють у побитті та зґвалтуваннях.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 38-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні, незаконному заволодінні паспортом, неодноразовому зґвалтуванні та незаконному позбавленні волі 42-річної жінки.За даними слідства, 4 вересня 2023 року нетверезий чоловік під приводом повернення боргу покликав знайому до себе додому, побив її, замкнув у хаті, відібрав і спалив її закордонний паспорт та кілька разів упродовж дня ґвалтував.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.