Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку

Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку
Волинянина підозрюють у побитті та зґвалтуваннях.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 38-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні, незаконному заволодінні паспортом, неодноразовому зґвалтуванні та незаконному позбавленні волі 42-річної жінки.

За даними слідства, 4 вересня 2023 року нетверезий чоловік під приводом повернення боргу покликав знайому до себе додому, побив її, замкнув у хаті, відібрав і спалив її закордонний паспорт та кілька разів упродовж дня ґвалтував.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Теги: Волинь, зґвалтування, побиття
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