Три роки проведе за ґратами волинянин, який скоїв смертельне ДТП

Прокурори домоглися суворішого покарання для винуватця смертельної ДТП на Волині.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Увечері 17 грудня 2015 року нетверезий 37-річний житель села Бруховичі Ковельського району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Колодяжне автомобілем Opel-Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення свого авто з автомобілем «Renault Kangoo».У результаті ДТП 44-річний водій зустрічного авто отримав смертельні травми.Ковельський міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку та позбавленням на 1 рік права керувати транспортними засобами.Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.Апеляційний суд, постановивши свій вирок, призначив водієві покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.