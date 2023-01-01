Три роки проведе за ґратами волинянин, який скоїв смертельне ДТП

Три роки проведе за ґратами волинянин, який скоїв смертельне ДТП
Прокурори домоглися суворішого покарання для винуватця смертельної ДТП на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Увечері 17 грудня 2015 року нетверезий 37-річний житель села Бруховичі Ковельського району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Колодяжне автомобілем Opel-Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення свого авто з автомобілем «Renault Kangoo».

У результаті ДТП 44-річний водій зустрічного авто отримав смертельні травми.

Ковельський міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку та позбавленням на 1 рік права керувати транспортними засобами.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Апеляційний суд, постановивши свій вирок, призначив водієві покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

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Теги: Смертельне ДТП, Волинь
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