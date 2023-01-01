Три роки проведе за ґратами волинянин, який скоїв смертельне ДТП
Сьогодні, 13:45
Прокурори домоглися суворішого покарання для винуватця смертельної ДТП на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Увечері 17 грудня 2015 року нетверезий 37-річний житель села Бруховичі Ковельського району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Колодяжне автомобілем Opel-Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення свого авто з автомобілем «Renault Kangoo».
У результаті ДТП 44-річний водій зустрічного авто отримав смертельні травми.
Ковельський міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку та позбавленням на 1 рік права керувати транспортними засобами.
Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, постановивши свій вирок, призначив водієві покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Увечері 17 грудня 2015 року нетверезий 37-річний житель села Бруховичі Ковельського району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Колодяжне автомобілем Opel-Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення свого авто з автомобілем «Renault Kangoo».
У результаті ДТП 44-річний водій зустрічного авто отримав смертельні травми.
Ковельський міськрайонний суд призначив волинянину, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку та позбавленням на 1 рік права керувати транспортними засобами.
Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Апеляційний суд, постановивши свій вирок, призначив водієві покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.
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