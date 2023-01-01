У селі на Волині чоловік впав у криницю

У селі на Волині чоловік впав у криницю
На Волині чоловік впав у криницю: викликали рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 14 вересня, о 10:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в криницю в селі Шельвів Володимирського району. На місце події направлено черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби.
У селі на Волині чоловік впав у криницю
У селі на Волині чоловік впав у криницю
У селі на Волині чоловік впав у криницю

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Теги: Рятувальники, Волинь, криниця
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