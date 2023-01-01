У селі на Волині чоловік впав у криницю





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 14 вересня, о 10:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в криницю в селі Шельвів Володимирського району. На місце події направлено черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловік впав у криницю: викликали рятувальників.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 14 вересня, о 10:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в криницю в селі Шельвів Володимирського району. На місце події направлено черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби.

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