У селі на Волині чоловік впав у криницю
Сьогодні, 13:05
На Волині чоловік впав у криницю: викликали рятувальників.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 вересня, о 10:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в криницю в селі Шельвів Володимирського району. На місце події направлено черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 вересня, о 10:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в криницю в селі Шельвів Володимирського району. На місце події направлено черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби.
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