Рятують життя: медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях

Рятують життя: медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях
З липня цього року наші лікарі підсилюють медичні заклади на деокупованих та прифронтових територіях України. Вони допомагають рятувати життя та здоров’я жителів Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Троє медичних працівників уже повернулися на Волинь. Двоє перебувають у відрядженні, а ще двоє поїдуть допомагати колегам 1 жовтня. Кожен перебуває на прифронтових територіях близько місяця.

Вдячний лікарям, які відгукнулися та допомагають своїм колегам у порятунку життів українців. Таким чином ми ще раз доводимо, що завдяки згуртованості та небайдужості – переможемо", - йдеться в повідомленні.
Рятують життя: медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях

Нагадаємо, що Волинь відбудовує село Благодатівка на Херсонщині.

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Теги: Волинь, медики, Херсонщина, Запоріжжя
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