Рятують життя: медики з Волині допомагають колегам у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях





Про це Юрій Погуляйко.



"Троє медичних працівників уже повернулися на Волинь. Двоє перебувають у відрядженні, а ще двоє поїдуть допомагати колегам 1 жовтня. Кожен перебуває на прифронтових територіях близько місяця.



Вдячний лікарям, які відгукнулися та допомагають своїм колегам у порятунку життів українців. Таким чином ми ще раз доводимо, що завдяки згуртованості та небайдужості – переможемо", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

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