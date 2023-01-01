Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком

Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
Президент рф Володимир Путін після зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином зустрінеться з білоруським – Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Укрінформ.

Як зазначається, Лукашенко вирушив з робочим візитом до російської федерації.

Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ин відбув з візитом до росії. Він провів переговори з президентом рф Путіним на космодромі "Восточний" в Амурській області рф.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім шукає продовольчу допомогу для своєї країни. У Білому домі заявили, що Путін і Кім нещодавно обмінялися листами, а візит російського міністра оборони Шойгу до Пхеньяна у липні включав обговорення угоди про зброю.

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Теги: Лукашенко, Путін, зустріч
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