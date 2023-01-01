Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
Сьогодні, 11:36
Президент рф Володимир Путін після зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином зустрінеться з білоруським – Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє БЕЛТА, передає Укрінформ.
Як зазначається, Лукашенко вирушив з робочим візитом до російської федерації.
Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ин відбув з візитом до росії. Він провів переговори з президентом рф Путіним на космодромі "Восточний" в Амурській області рф.
Раніше The New York Times із посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім шукає продовольчу допомогу для своєї країни. У Білому домі заявили, що Путін і Кім нещодавно обмінялися листами, а візит російського міністра оборони Шойгу до Пхеньяна у липні включав обговорення угоди про зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє БЕЛТА, передає Укрінформ.
Як зазначається, Лукашенко вирушив з робочим візитом до російської федерації.
Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ин відбув з візитом до росії. Він провів переговори з президентом рф Путіним на космодромі "Восточний" в Амурській області рф.
Раніше The New York Times із посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, Кім шукає продовольчу допомогу для своєї країни. У Білому домі заявили, що Путін і Кім нещодавно обмінялися листами, а візит російського міністра оборони Шойгу до Пхеньяна у липні включав обговорення угоди про зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
Сьогодні, 11:36
СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
Сьогодні, 10:50
На війні загинув волинянин Сергій Войтович
Сьогодні, 10:10
Медіа