СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії

СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. США.

Про це повідомив "Українській правді" співрозмовник в СБУ.

За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

За словами співрозмовника УП, росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Нагадаємо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, українська спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває.

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Теги: Росія, Україна, війна, Євпаторія
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