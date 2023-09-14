СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії





Про це повідомив



За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".



Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".



За словами співрозмовника УП, росіян у Криму очікують нові сюрпризи.



Нагадаємо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. США.Про це повідомив "Українській правді" співрозмовник в СБУ.За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".За словами співрозмовника УП, росіян у Криму очікують нові сюрпризи.Нагадаємо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, українська спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває

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