На війні загинув волинянин Сергій Войтович

На війні загинув волинянин Сергій Войтович
Знову сумна новина прийшла у Нововолинську громаду. В Запорізькій області загинув Герой Сергій Войтович, 1982 року народження. Житель Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом, написав він.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Сергія Войтовича. Вічна памʼять Герою!

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Теги: Сергій Войтович
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