У госпіталі помер воїн з Луцька Антон Бучко

У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни помер захисник України, лучанинПро це повідомив Луцький міський головаВоїн помер 10 вересня. Сьогодні із ним прощатимуться.Як повідомляла раніше волонтерка, відспівування відбудеться о 10:30 в Свято-Михайлівському храмі за адресою: село Підгайці, вулиця Дубнівська, 14.Відомо, що чоловік був сиротою. Захищав Україну ще із 2014 року. Важке поранення отримав у травні 2022 року. Тривалий час лікпрі намагалися врятувати його життя, але Антон згасав на очах.Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!