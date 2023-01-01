У госпіталі помер воїн з Луцька Антон Бучко
Сьогодні, 09:52
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни помер захисник України, лучанин Антон Бучко.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Воїн помер 10 вересня. Сьогодні із ним прощатимуться.
Як повідомляла раніше волонтерка Вікторія Пруднікова, відспівування відбудеться о 10:30 в Свято-Михайлівському храмі за адресою: село Підгайці, вулиця Дубнівська, 14.
Відомо, що чоловік був сиротою. Захищав Україну ще із 2014 року. Важке поранення отримав у травні 2022 року. Тривалий час лікпрі намагалися врятувати його життя, але Антон згасав на очах.
Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Воїн помер 10 вересня. Сьогодні із ним прощатимуться.
Як повідомляла раніше волонтерка Вікторія Пруднікова, відспівування відбудеться о 10:30 в Свято-Михайлівському храмі за адресою: село Підгайці, вулиця Дубнівська, 14.
Відомо, що чоловік був сиротою. Захищав Україну ще із 2014 року. Важке поранення отримав у травні 2022 року. Тривалий час лікпрі намагалися врятувати його життя, але Антон згасав на очах.
Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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