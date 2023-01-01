У госпіталі помер воїн з Луцька Антон Бучко

У госпіталі помер воїн з Луцька Антон Бучко
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни помер захисник України, лучанин Антон Бучко.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Воїн помер 10 вересня. Сьогодні із ним прощатимуться.

Як повідомляла раніше волонтерка Вікторія Пруднікова, відспівування відбудеться о 10:30 в Свято-Михайлівському храмі за адресою: село Підгайці, вулиця Дубнівська, 14.

Відомо, що чоловік був сиротою. Захищав Україну ще із 2014 року. Важке поранення отримав у травні 2022 року. Тривалий час лікпрі намагалися врятувати його життя, але Антон згасав на очах.
Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Антон Бучко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув волинянин Сергій Войтович
Сьогодні, 10:10
На Волині вітчим вбив пасинка
Сьогодні, 09:58
У госпіталі помер воїн з Луцька Антон Бучко
Сьогодні, 09:52
Як резонанс із затриманням Валентина Кошельника коментують Волиньрада і однопартійці
Сьогодні, 09:19
Сили оборони України мають частковий успіх на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув волинянин Сергій Войтович
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині вітчим вбив пасинка
Сьогодні, 09:58
 0
У госпіталі помер воїн з Луцька Антон Бучко
Сьогодні, 09:52
 0
Як резонанс із затриманням Валентина Кошельника коментують Волиньрада і однопартійці
Сьогодні, 09:19
 0
Сили оборони України мають частковий успіх на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8