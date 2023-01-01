На Волині вітчим вбив пасинка

На Волині вітчим вбив пасинка
Учора, 13 вересня, у селі Озерці на Горохівщині сталася трагедія. Під час застілля між 47-річним вітчимом та 30-річним пасинком розпочався конфлікт у ході якого вітчим вдарив хлопця ножем. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішують питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.




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