Як резонанс із затриманням Валентина Кошельника коментують Волиньрада і однопартійці

Як резонанс із затриманням Валентина Кошельника коментують Волиньрада і однопартійці
Депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, якого 12 вересня правоохоронці затримали під час одержання хабара у сумі 35 тисяч доларів США, відсторонять від посади директора Володимирського спортивного ліцею.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. З його слів, ліцей підпорядковується обласній раді, 14 вересня має відбутися засідання комісії. "Ми його відстороняємо від займаної посади", — сказав Недопад.

Затримання під час баскетбольного матчу

Правоохоронці затримали Кошельника 12 вересня біля стадіону у місті Володимир, розповів Суспільному директор місцевої ДЮСШ Олег Мельник.

"Тут матч був жіночий чемпіонат, це їхня команда "Ладомир". Після того матчу стояли там три машини, щось там стояли, розмовляли і потім вони поїхали", — зазначив директор дитячо-юнацької спортивної школи.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, депутат отримав гроші за безперешкодне виділення земельної ділянки.

Під час затримання у нього вилучили 25 тисяч доларів. Це, кажуть правоохоронці, третій транш хабаря.

Наразі Кошельнику оголосили підозру. Йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

13 вересня на роботу в ліцей Валентин Кошельник не прийшов. Суспільне намагалося зв'язатися із ним телефоном, але номер обранця наразі не доступний.

Що кажуть у фракції

Валентин Кошельник — член фракції "За майбутнє" у Волинській обласній раді. Журналісти звернулися за коментарем до керівника фракції Ігоря Леха. З його слів про виключення депутата з лав партії поки не йдеться.

"Треба дочекатися результатів розслідування, тоді будемо у фракції приймати рішення", — зазначив Ігор Лех у телефонній розмові і додав, що засуджує корупцію.

Обшуки у Володимирі

Після затримання Кошельника правоохоронці також провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради, місцевому ЦНАПі та вдома у міського голови Ігоря Пальонки.

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Як обшуки коментують володимирські посадовці — у відео:


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Теги: Валентин Кошельник, затримання, хабар
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Коментарі 2
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А як же корупція оцінюєця як держ зрада ))) знову лапшу людям вішають
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На ключових посадах у волинській області всі майбахівці,інакше ніяк при феодалі,це гірше ніж при комуняках.Скоро будуть розбігатись,все до того йде...
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