Як резонанс із затриманням Валентина Кошельника коментують Волиньрада і однопартійці

Валентина Кошельника, якого 12 вересня правоохоронці затримали під час одержання хабара у сумі 35 тисяч доларів США, відсторонять від посади директора Володимирського спортивного ліцею.



Про це у коментарі Григорій Недопад. З його слів, ліцей підпорядковується обласній раді, 14 вересня має відбутися засідання комісії. "Ми його відстороняємо від займаної посади", — сказав Недопад.



Затримання під час баскетбольного матчу



Правоохоронці затримали Кошельника 12 вересня біля стадіону у місті Володимир, розповів Суспільному директор місцевої ДЮСШ Олег Мельник.



"Тут матч був жіночий чемпіонат, це їхня команда "Ладомир". Після того матчу стояли там три машини, щось там стояли, розмовляли і потім вони поїхали", — зазначив директор дитячо-юнацької спортивної школи.



За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, депутат отримав гроші за безперешкодне виділення земельної ділянки.



Під час затримання у нього вилучили 25 тисяч доларів. Це, кажуть правоохоронці, третій транш хабаря.



Наразі Кошельнику оголосили підозру. Йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



13 вересня на роботу в ліцей Валентин Кошельник не прийшов. Суспільне намагалося зв'язатися із ним телефоном, але номер обранця наразі не доступний.



Що кажуть у фракції



Валентин Кошельник — член фракції "За майбутнє" у Волинській обласній раді. Журналісти звернулися за коментарем до керівника фракції Ігоря Леха. З його слів про виключення депутата з лав партії поки не йдеться.



"Треба дочекатися результатів розслідування, тоді будемо у фракції приймати рішення", — зазначив Ігор Лех у телефонній розмові і додав, що засуджує корупцію.



Обшуки у Володимирі



Після затримання Кошельника правоохоронці також провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради, місцевому ЦНАПі та вдома у міського голови Ігоря Пальонки.



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Як обшуки коментують володимирські посадовці — у відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутата Волинської обласної ради, якого 12 вересня правоохоронці, відсторонять від посади директора Володимирського спортивного ліцею.Про це у коментарі Суспільному розповів голова Волинської обласної ради. З його слів, ліцей підпорядковується обласній раді, 14 вересня має відбутися засідання комісії. "Ми його відстороняємо від займаної посади", — сказав Недопад.Правоохоронці затримали Кошельника 12 вересня біля стадіону у місті Володимир, розповів Суспільному директор місцевої ДЮСШ"Тут матч був жіночий чемпіонат, це їхня команда "Ладомир". Після того матчу стояли там три машини, щось там стояли, розмовляли і потім вони поїхали", — зазначив директор дитячо-юнацької спортивної школи.За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, депутат отримав гроші за безперешкодне виділення земельної ділянки.Під час затримання у нього вилучили 25 тисяч доларів. Це, кажуть правоохоронці, третій транш хабаря.Наразі. Йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.13 вересня на роботу в ліцей Валентин Кошельник не прийшов. Суспільне намагалося зв'язатися із ним телефоном, але номер обранця наразі не доступний.Валентин Кошельник — член фракції "За майбутнє" у Волинській обласній раді. Журналісти звернулися за коментарем до керівника фракції. З його слів про виключення депутата з лав партії поки не йдеться."Треба дочекатися результатів розслідування, тоді будемо у фракції приймати рішення", — зазначив Ігор Лех у телефонній розмові і додав, що засуджує корупцію.Після затримання Кошельника правоохоронці також провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради, місцевому ЦНАПі та вдома у міського головиЯк обшуки коментують володимирські посадовці — у відео:

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