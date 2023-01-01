Окупанти атакували Україну безпілотниками

Окупанти атакували Україну безпілотниками
У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Українські військові збили більшість із них.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Росіяни запустили зброю із трьох напрямків: мис Чауда — тимчасово окупований Крим; Єйськ та Курськ — рф.

Усього зафіксували пуски 22 безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. За результатами бойової роботи протиповітряна оборона знищила 17 ударних БпЛА.

Дніпропетровська область

Над областю збили три безпілотники, передає очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 — пошкоджені (на фото). Також понівечені 8 господарських споруд і 3 авто. Загорілася суха трава, рятувальники загасили пожежу.

Запорізька область

Очільник ОВА Юрій Малашко повідомив, що вночі військовослужбовці рф атакували село Трудове 5 БпЛА. Місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.

Ще три безпілотники атакували Степове і П'ятихатки.

Збиття ворожого дрона підтвердила і Сумська ОВА. Також про роботу ППО на Миколаївщині розповів голова ОВА Віталій Кім, однак деталі невідомі.

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Теги: безпілотники, атака
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