Окупанти атакували Україну безпілотниками

У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Українські військові збили більшість із них.Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.Росіяни запустили зброю із трьох напрямків: мис Чауда — тимчасово окупований Крим; Єйськ та Курськ — рф.Усього зафіксували пуски 22 безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. За результатами бойової роботи протиповітряна оборона знищила 17 ударних БпЛА.Над областю збили три безпілотники, передає очільник обласної військової адміністраціїУламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 — пошкоджені (на фото). Також понівечені 8 господарських споруд і 3 авто. Загорілася суха трава, рятувальники загасили пожежу.Очільник ОВАповідомив, що вночі військовослужбовці рф атакували село Трудове 5 БпЛА. Місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.Ще три безпілотники атакували Степове і П'ятихатки.Збиття ворожого дрона підтвердила і Сумська ОВА. Також про роботу ППО на Миколаївщині розповів голова ОВА, однак деталі невідомі.