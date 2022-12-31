В Україні проведуть індексацію пенсій

В Україні проведуть індексацію пенсій
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні у 2024 році проведуть індексацію пенсійних виплат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, індексація пройде у передбачені законом строки - у березні 2024 року.

"Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що у держбюджеті на наступний рік акцент робиться не тільки на оборонній промисловості, а й на стимулюванні економіки. Зокрема на збільшенні виробництв, робочих місцях та всьому, що пришвидшить відновлення України.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсія, індексація, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні проведуть індексацію пенсій
Сьогодні, 06:38
Військовий поскаржився, що заплатив у волинській лікарні 700 гривень за довідку
Сьогодні, 05:28
В Україні хаборонили
Сьогодні, 03:41
На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 02:17
В Україну прибула розміновувальна машина зі Швейцарії. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
У 2023 році в Україні зроблять індексацію пенсій У 2023 році в Україні зроблять індексацію пенсій
31 грудень, 2022, 01:15
Мінімальну пенсію в Україні піднімуть на 56 гривень Мінімальну пенсію в Україні піднімуть на 56 гривень
19 березень, 2016, 05:59
Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном Як на розмір пенсії впливає рік виходу на відпочинок, розмір стажу та робота за кордоном
06 серпень, 20:34
Хто з українських пенсіонерів отримає пенсію підвищену на 1200 гривень Хто з українських пенсіонерів отримає пенсію підвищену на 1200 гривень
08 червень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні проведуть індексацію пенсій
Сьогодні, 06:38
 0
Військовий поскаржився, що заплатив у волинській лікарні 700 гривень за довідку
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні хаборонили
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 02:17
 0
В Україну прибула розміновувальна машина зі Швейцарії. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8