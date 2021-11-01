Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй

Представницю футбольного клубу "Ладомир" з міста Володимир Вікторію Гірин викликали до лав збірної України з футболу на матчі Ліги націй.Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу.22-го та 26 вересня національна жіноча збірна України зіграє свої перші поєдинки у груповому турнірі дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА. НТЗ команди розпочнеться 18 вересня в Гданську.Синьо-жовті виступлять у групі В3, де змагатимуться з командами Польщі, Сербії та Греції.Українська асоціація футболу за підтримки Польського футбольного союзу раніше погодила з УЄФА місце проведення домашнього матчу національної жіночої команди України із Сербією в межах дебютного розіграшу Ліги націй.Поєдинок 1-го туру Україна — Сербія відбудеться 22 вересня в польському містечку Старогард-Ґданський на міському стадіоні імені Казімежа Дейни. Час початку гри — 16.00 за київським часом.Додамо, що матч 2-го туру Польща — Україна відбудеться 26 вересня (початок — о 19.00 за київським часом). Прийматиме його Міський стадіон у Гдині.Збір команди, до складу якої ввійде 23 футболістки, розпочнеться 18 вересня в Гданську, серед яких є футболістка "Ладимира"з Маневиччини.