Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй

Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй
Представницю футбольного клубу "Ладомир" з міста Володимир Вікторію Гірин викликали до лав збірної України з футболу на матчі Ліги націй.

Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу.

22-го та 26 вересня національна жіноча збірна України зіграє свої перші поєдинки у груповому турнірі дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА. НТЗ команди розпочнеться 18 вересня в Гданську.

Синьо-жовті виступлять у групі В3, де змагатимуться з командами Польщі, Сербії та Греції.

Українська асоціація футболу за підтримки Польського футбольного союзу раніше погодила з УЄФА місце проведення домашнього матчу національної жіночої команди України із Сербією в межах дебютного розіграшу Ліги націй.

Поєдинок 1-го туру Україна — Сербія відбудеться 22 вересня в польському містечку Старогард-Ґданський на міському стадіоні імені Казімежа Дейни. Час початку гри — 16.00 за київським часом.

Додамо, що матч 2-го туру Польща — Україна відбудеться 26 вересня (початок — о 19.00 за київським часом). Прийматиме його Міський стадіон у Гдині.

Збір команди, до складу якої ввійде 23 футболістки, розпочнеться 18 вересня в Гданську, серед яких є футболістка "Ладимира" Вікторія Гірин з Маневиччини.

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Теги: спорт, Волинь, Володимир, Ліга націй, збірна, футбол
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