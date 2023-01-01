Сили оборони України мають частковий успіх на Бахмутському напрямку

Протягом минулої доби, 13 вересня, на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. російські війська атакували позиції Сил оборони України з реактивних систем залпового вогню, наносили ракетні та авіаційні удари.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Сьогодні вночі, 14 вересня, окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, засоби протиповітряної оборони України знищили 17 із них.Минулої доби війська рф завдали 2 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військових, так і по цивільних об’єктах. За уточненою інформацією, вчора окупанти атакували Україну 47 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 35 було знищено засобами ППО. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.А під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту:оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.: окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб завадити перекиданню українських військ на загрозливі для ворога напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ у районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Зі свого боку Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.ЗСУ тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби армія рф здійснила 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Також усі атаки росіян в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області призвели до значних втрат окупантів у живій силі та техніці. Водночас на цих трьох напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога та проводити штурмові дії.українські військові продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та уражати тили противника.Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.Водночас підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ окупантів.