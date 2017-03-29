Військовий поскаржився, що заплатив у волинській лікарні 700 гривень за довідку
Сьогодні, 05:28
У соцмережах військовослужбовець поскаржився на те, що його побратимові довелося віддати 700 гривень за довідку від психіатра в Липинах.
Боєць написав, що в ще одному місті на Волині такий сертифікат безплатно дають для воїнів ЗСУ, – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Військовослужбовець в той день мав їхати на схід і йому треба було отримати довідку від психіатра, яка, нібито, мала бути для нього безкоштовною. Однак чоловіку довелось віддати за неї 700 гривень.
Автор допису обурюється, що бійцям, окрім дорогої амуніції, бійцям доводиться платити ще й за папірець.
«У Володимирі військовим взяти сертифікат у психіатричній лікарні – безкоштовно. А в нашій, в Липинах, з військового, який в той же день їхав на схід, бачивши, що військовий, жодних знижок, просто здерли 700 гривень. Амуніцію купи, на війну їдь, та ще й заплати лікарні 700 гривень. За шматок паперу», – йшлося в дописі.
Журналісти зв'язалися з керівництвом обласної психіатричної лікарні та дізнатись, як лікарня надає послуги військовослужбовцям.
«Ніде не оговорено, що для військовослужбовців безкоштовно. Це є платна послуга. На жаль, НСЗУ медичні огляди не оплачує взагалі. Чому така сума? Дороговартісні обстеження. Довідка видається на основі огляду, який включає лабораторні обстеження», – каже т.в.о директора Волинської обласної психіатричної лікарні №1 міста Луцька Сергій Дудка.
За його словами, тариф послуги затверджений обласною радою і все працює згідно з тарифом. Також директор медустанови зазначив, що усі проведення усіх аналізів, які треба для отримання довідки, коштують 630 гривень. Разом з тим, зазначив, що до керівництва медзакладу ніхто зі скаргами не звертався.
Боєць написав, що в ще одному місті на Волині такий сертифікат безплатно дають для воїнів ЗСУ, – йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Військовослужбовець в той день мав їхати на схід і йому треба було отримати довідку від психіатра, яка, нібито, мала бути для нього безкоштовною. Однак чоловіку довелось віддати за неї 700 гривень.
Автор допису обурюється, що бійцям, окрім дорогої амуніції, бійцям доводиться платити ще й за папірець.
«У Володимирі військовим взяти сертифікат у психіатричній лікарні – безкоштовно. А в нашій, в Липинах, з військового, який в той же день їхав на схід, бачивши, що військовий, жодних знижок, просто здерли 700 гривень. Амуніцію купи, на війну їдь, та ще й заплати лікарні 700 гривень. За шматок паперу», – йшлося в дописі.
Журналісти зв'язалися з керівництвом обласної психіатричної лікарні та дізнатись, як лікарня надає послуги військовослужбовцям.
«Ніде не оговорено, що для військовослужбовців безкоштовно. Це є платна послуга. На жаль, НСЗУ медичні огляди не оплачує взагалі. Чому така сума? Дороговартісні обстеження. Довідка видається на основі огляду, який включає лабораторні обстеження», – каже т.в.о директора Волинської обласної психіатричної лікарні №1 міста Луцька Сергій Дудка.
За його словами, тариф послуги затверджений обласною радою і все працює згідно з тарифом. Також директор медустанови зазначив, що усі проведення усіх аналізів, які треба для отримання довідки, коштують 630 гривень. Разом з тим, зазначив, що до керівництва медзакладу ніхто зі скаргами не звертався.