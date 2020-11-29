На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 02:17
На Волині сплачено майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
За підсумками січня-серпня 2023 року господарюючі суб’єкти Волині, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 697,2 мільйона гривень єдиного податку.
Сума сплаченого єдиного податку в області на 29,9 відсотка перевищує аналогічні надходження торік, - про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.
Ріст показників сплати єдиного податку переконує, що підприємці-єдинники залишаються надійними партнерами місцевого самоврядування у питанні забезпечення фінансової самостійності громад, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Як свідчить аналітика, найбільшу суму єдиного податку до бюджетів громад спрямували спрощенці-фізичні особи - 505,5 мільйона гривень єдиного податку. У загальній сумі сплаченого єдиного податку 142,5 мільйона гривень – внесок юридичних осіб. Сільськогосподарські
товаровиробники перерахували до місцевих бюджетів 49,2 мільйона гривень єдиного податку.
У Головному управлінні ДПС у Волинській області висловлюють вдячність представникам малого бізнесу за сумлінне виконання конституційного обов’язку і нагадують про необхідність
застосовувати РРО/ПРРО при проведенні готівкових розрахунків.
Саме зараз важливо налаштувати РРО/ПРРО, оскільки з 1 жовтня за невиконання вимоги щодо фіскалізації розрахункових операцій передбачено застосування штрафних санкцій.
Консультаційну та практичну допомогу щодо роботи з ПРРО ДПС надають у всіх податкових інспекціях області. Із переліком відповідальних осіб, у яких можна отримати консультаційну допомогу щодо застосування ПРРО, можна ознайомитися за посиланням на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області.
Довідково
Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відновлено положення щодо відповідальності суб’єктів господарювання за
порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
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За підсумками січня-серпня 2023 року господарюючі суб’єкти Волині, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 697,2 мільйона гривень єдиного податку.
Сума сплаченого єдиного податку в області на 29,9 відсотка перевищує аналогічні надходження торік, - про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.
Ріст показників сплати єдиного податку переконує, що підприємці-єдинники залишаються надійними партнерами місцевого самоврядування у питанні забезпечення фінансової самостійності громад, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Як свідчить аналітика, найбільшу суму єдиного податку до бюджетів громад спрямували спрощенці-фізичні особи - 505,5 мільйона гривень єдиного податку. У загальній сумі сплаченого єдиного податку 142,5 мільйона гривень – внесок юридичних осіб. Сільськогосподарські
товаровиробники перерахували до місцевих бюджетів 49,2 мільйона гривень єдиного податку.
У Головному управлінні ДПС у Волинській області висловлюють вдячність представникам малого бізнесу за сумлінне виконання конституційного обов’язку і нагадують про необхідність
застосовувати РРО/ПРРО при проведенні готівкових розрахунків.
Саме зараз важливо налаштувати РРО/ПРРО, оскільки з 1 жовтня за невиконання вимоги щодо фіскалізації розрахункових операцій передбачено застосування штрафних санкцій.
Консультаційну та практичну допомогу щодо роботи з ПРРО ДПС надають у всіх податкових інспекціях області. Із переліком відповідальних осіб, у яких можна отримати консультаційну допомогу щодо застосування ПРРО, можна ознайомитися за посиланням на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області.
Довідково
Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відновлено положення щодо відповідальності суб’єктів господарювання за
порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
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