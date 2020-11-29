На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку

На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
На Волині сплачено майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
За підсумками січня-серпня 2023 року господарюючі суб’єкти Волині, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 697,2 мільйона гривень єдиного податку.

Сума сплаченого єдиного податку в області на 29,9 відсотка перевищує аналогічні надходження торік, - про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.

Ріст показників сплати єдиного податку переконує, що підприємці-єдинники залишаються надійними партнерами місцевого самоврядування у питанні забезпечення фінансової самостійності громад, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Як свідчить аналітика, найбільшу суму єдиного податку до бюджетів громад спрямували спрощенці-фізичні особи - 505,5 мільйона гривень єдиного податку. У загальній сумі сплаченого єдиного податку 142,5 мільйона гривень – внесок юридичних осіб. Сільськогосподарські
товаровиробники перерахували до місцевих бюджетів 49,2 мільйона гривень єдиного податку.

У Головному управлінні ДПС у Волинській області висловлюють вдячність представникам малого бізнесу за сумлінне виконання конституційного обов’язку і нагадують про необхідність
застосовувати РРО/ПРРО при проведенні готівкових розрахунків.
Саме зараз важливо налаштувати РРО/ПРРО, оскільки з 1 жовтня за невиконання вимоги щодо фіскалізації розрахункових операцій передбачено застосування штрафних санкцій.

Консультаційну та практичну допомогу щодо роботи з ПРРО ДПС надають у всіх податкових інспекціях області. Із переліком відповідальних осіб, у яких можна отримати консультаційну допомогу щодо застосування ПРРО, можна ознайомитися за посиланням на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області.

Довідково

Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відновлено положення щодо відповідальності суб’єктів господарювання за
порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДПС, Волинь, податки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 02:17
В Україну прибула розміновувальна машина зі Швейцарії. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня
13 вересень, 23:28
На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
13 вересень, 22:35
Схожі новини
Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків Волиняни за пів року сплатили понад 9 мільярдів податків
05 серпень, 05:28
З податків на елітні авто Волинь отримала понад 2,6 мільйона З податків на елітні авто Волинь отримала понад 2,6 мільйона
29 листопад, 2020, 14:22
Скільки Волинь заробила під час сезону заготівлі ягід і грибів Скільки Волинь заробила під час сезону заготівлі ягід і грибів
08 вересень, 2020, 17:25
З податків на елітні авто Волинь отримала понад 1,4 мільйона гривень З податків на елітні авто Волинь отримала понад 1,4 мільйона гривень
31 липень, 2020, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сплатили майже 700 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 02:17
 0
В Україну прибула розміновувальна машина зі Швейцарії. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня
13 вересень, 23:28
 0
На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
13 вересень, 22:35
 0
Медіа
відео
1/8