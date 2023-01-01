В Україну прибула розміновувальна машина зі Швейцарії. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Обіцяна урядом Швейцарії машина для гуманітарного розмінування Digger DTR D-250 прибула 13 вересня в Україну: подарунок адресовано інженерним підрозділам ДСНС.
Чотиривісний вантажний автомобіль MAN доставив роботизовану машину в контейнерному виносному кузові. В автомобільному причепі виробник привіз комплектуючі та запчастини, яких має вистачити на три роки, - повідомляє Авто24.
На сайті міністерства оборони Швейцарії повідомляється що загальна сума поставки становить 1 252 200 євро. Окрім гусеничної машини розмінування, до траншу входить вантажівка з причепом та ціла партія запчастин, яких має вистачити на три роки.
Також в офіційному пресрелізі оборонного відомства повідомляється, що проект передбачає відрядження в Україну спеціалістів Digger, які на місці навчатимуть українських піротехніків. Все це спрямовано на те, щоб зробити операції з розмінування безпечнішими, швидшими та ефективнішими.
Роботизована машина з дистанційним керуванням може працювати на півкілометровій відстані від оператора. Однак це тільки паспортна характеристика, досягнута в ході тестових випробувань. Насправді на такій дистанції ніхто не працює. Середня операційна відстань між оператором та машиною коливається в межах 100-150 метрів.
Digger D-250 перед відправкою в Україну успішно пройшов випробування на протитанкових мінах з тротиловим еквівалентом до 8 кг за протоколом CWA 15044.
Гусенична ходова база забезпечує раціональний розподіл ваги на землі, покращуючи здатність роботи на рельєфі будь-якої місцевості.
Машина дистанційного розмінування виготовлена швейцарською некомерційною організацією Digger Foundation. Фото: newsd.admin.ch
Дистанційний сапер комплектується дизельним двигуном John Deere потужністю 250 к.с., спеціально розробленою системою охолодження, що дозволяє йому працювати на повну потужність у найспекотніших умовах.
Оскільки машина в операційному режимі постійно перебуває у суцільній куряві, то її забезпечили системою потрійного повітряного фільтра, що захищає двигун від пилу.
Майже 12-тонна машина розмінування (з фронтальною навіскою) за один прохід обробляє циліндричним культиватором барабанного типу ділянку шириною 2,32 метри.
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Чотиривісний вантажний автомобіль MAN доставив роботизовану машину в контейнерному виносному кузові. В автомобільному причепі виробник привіз комплектуючі та запчастини, яких має вистачити на три роки, - повідомляє Авто24.
На сайті міністерства оборони Швейцарії повідомляється що загальна сума поставки становить 1 252 200 євро. Окрім гусеничної машини розмінування, до траншу входить вантажівка з причепом та ціла партія запчастин, яких має вистачити на три роки.
Також в офіційному пресрелізі оборонного відомства повідомляється, що проект передбачає відрядження в Україну спеціалістів Digger, які на місці навчатимуть українських піротехніків. Все це спрямовано на те, щоб зробити операції з розмінування безпечнішими, швидшими та ефективнішими.
Роботизована машина з дистанційним керуванням може працювати на півкілометровій відстані від оператора. Однак це тільки паспортна характеристика, досягнута в ході тестових випробувань. Насправді на такій дистанції ніхто не працює. Середня операційна відстань між оператором та машиною коливається в межах 100-150 метрів.
Digger D-250 перед відправкою в Україну успішно пройшов випробування на протитанкових мінах з тротиловим еквівалентом до 8 кг за протоколом CWA 15044.
Гусенична ходова база забезпечує раціональний розподіл ваги на землі, покращуючи здатність роботи на рельєфі будь-якої місцевості.
Машина дистанційного розмінування виготовлена швейцарською некомерційною організацією Digger Foundation. Фото: newsd.admin.ch
Дистанційний сапер комплектується дизельним двигуном John Deere потужністю 250 к.с., спеціально розробленою системою охолодження, що дозволяє йому працювати на повну потужність у найспекотніших умовах.
Оскільки машина в операційному режимі постійно перебуває у суцільній куряві, то її забезпечили системою потрійного повітряного фільтра, що захищає двигун від пилу.
Майже 12-тонна машина розмінування (з фронтальною навіскою) за один прохід обробляє циліндричним культиватором барабанного типу ділянку шириною 2,32 метри.
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