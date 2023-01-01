Добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня

Ми традиційно нагадуємо про добрі новини. На щастя, щодня позитивних звісток у нас – чимало.Наприклад, сьогодні, 13 вересня, ми писали про таке:Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко із міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.Солдат медичної роти Волинської бригади тероборони пані Оксана (позивний «Гуцулка Ксеня») надає допомогу пораненим побратимам. Жінка пішла до війська, хоча її вдома чекають четверо дітей та восьмеро внуків.Росія втратила в повномасштабній війні проти України близько 270 350 своїх військових, зокрема 590 осіб – за останню добу.Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)• артилерійські системи – 5902 (+30)• РСЗВ – 766 (+2)• засоби ППО ‒ 517 (+2)• літаки – 315• гелікоптери – 316• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)• крилаті ракети ‒ 1455• кораблі /катери ‒ 19• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).В окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен рф.Волинським піротехнікам, які працюють на Донеччині, вручили відзнаки та присвоїли чергові спеціальні звання.Волинянин Андрій («Петрович») понад 20 років проходить службу в лавах прикордонників. Він тричі побував у зоні воєнних дій, двічі був поранений, та, попри це, не втрачає бойового духу і прагне остаточно вигнати ворога з української землі.Вірменія планує ратифікувати Римський статут у повному обсязі. У такому випадку держава бере на себе зобов’язання і в тому числі щодо арешту російського диктатора.Навчальний рік в Олицькій громаді особливий – за винятком одного дитсадка всі 16 освітніх закладів вперше за три роки розпочали очну форму навчання.На Волині взяли шлюб пара відомих в області активістів та спортсменів з інвалідністю.