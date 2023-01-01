Добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня
Сьогодні, 23:28
Ми традиційно нагадуємо про добрі новини. На щастя, щодня позитивних звісток у нас – чимало.
Наприклад, сьогодні, 13 вересня, ми писали про таке:
«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію
Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко із міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.
«Гуцулку Ксеню» із волинської тероборони вдома чекають 8 внуків
Солдат медичної роти Волинської бригади тероборони пані Оксана (позивний «Гуцулка Ксеня») надає допомогу пораненим побратимам. Жінка пішла до війська, хоча її вдома чекають четверо дітей та восьмеро внуків.
Втрати Росії у війні проти України перевищили 270 тисяч осіб
Росія втратила в повномасштабній війні проти України близько 270 350 своїх військових, зокрема 590 осіб – за останню добу.
Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.
Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:
• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)
• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)
• артилерійські системи – 5902 (+30)
• РСЗВ – 766 (+2)
• засоби ППО ‒ 517 (+2)
• літаки – 315
• гелікоптери – 316
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
• крилаті ракети ‒ 1455
• кораблі /катери ‒ 19
• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)
• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).
Удар по Севастополю: в українській розвідці підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна рф
В окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен рф.
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які працюють на Донеччині, вручили відзнаки та присвоїли чергові спеціальні звання.
Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт
Волинянин Андрій («Петрович») понад 20 років проходить службу в лавах прикордонників. Він тричі побував у зоні воєнних дій, двічі був поранений, та, попри це, не втрачає бойового духу і прагне остаточно вигнати ворога з української землі.
Вірменія ратифікує Римський статут, що дозволить арештувати Путіна
Вірменія планує ратифікувати Римський статут у повному обсязі. У такому випадку держава бере на себе зобов’язання і в тому числі щодо арешту російського диктатора.
У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО
Навчальний рік в Олицькій громаді особливий – за винятком одного дитсадка всі 16 освітніх закладів вперше за три роки розпочали очну форму навчання.
На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
На Волині взяли шлюб пара відомих в області активістів та спортсменів з інвалідністю.
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Наприклад, сьогодні, 13 вересня, ми писали про таке:
«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію
Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко із міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.
«Гуцулку Ксеню» із волинської тероборони вдома чекають 8 внуків
Солдат медичної роти Волинської бригади тероборони пані Оксана (позивний «Гуцулка Ксеня») надає допомогу пораненим побратимам. Жінка пішла до війська, хоча її вдома чекають четверо дітей та восьмеро внуків.
Втрати Росії у війні проти України перевищили 270 тисяч осіб
Росія втратила в повномасштабній війні проти України близько 270 350 своїх військових, зокрема 590 осіб – за останню добу.
Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.
Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:
• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)
• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)
• артилерійські системи – 5902 (+30)
• РСЗВ – 766 (+2)
• засоби ППО ‒ 517 (+2)
• літаки – 315
• гелікоптери – 316
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
• крилаті ракети ‒ 1455
• кораблі /катери ‒ 19
• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)
• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).
Удар по Севастополю: в українській розвідці підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна рф
В окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен рф.
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Волинським піротехнікам, які працюють на Донеччині, вручили відзнаки та присвоїли чергові спеціальні звання.
Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт
Волинянин Андрій («Петрович») понад 20 років проходить службу в лавах прикордонників. Він тричі побував у зоні воєнних дій, двічі був поранений, та, попри це, не втрачає бойового духу і прагне остаточно вигнати ворога з української землі.
Вірменія ратифікує Римський статут, що дозволить арештувати Путіна
Вірменія планує ратифікувати Римський статут у повному обсязі. У такому випадку держава бере на себе зобов’язання і в тому числі щодо арешту російського диктатора.
У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО
Навчальний рік в Олицькій громаді особливий – за винятком одного дитсадка всі 16 освітніх закладів вперше за три роки розпочали очну форму навчання.
На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
На Волині взяли шлюб пара відомих в області активістів та спортсменів з інвалідністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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