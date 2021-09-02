У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО

Навчальний рік в Олицькій громаді особливий – за винятком одного дитсадка всі 16 освітніх закладів вперше за три роки розпочали очну форму навчання.Голова громадирозповів, що до цього ретельно готувалися, поки тривало дистанційне навчання, шукали кошти, проводили капітальні та поточні ремонти, облаштували 6 укриттів, щоправда, найпростіших, але це дозволило розпочати освітній процес в офлайні, - про це повідомили у Волинській обласній раді.Найбільший обсяг робіт було виконано в опорних закладах – Дернівському та Олицькому ліцеях, де сумарно здобувають освіту більше тисячі школярів. Обидві будівлі зведені наприкінці 60-х і досі не знали капітального ремонту.«Трухляві вікна, діряві дахи, облуплені фасади, холодні класи. В таких умовах діти не повинні навчатися. Щоб дати цьому раду, потрібно було об’єднати кошти з різних джерел, оскільки громада не належить до найзаможніших. Виділили асигнування з обласного бюджету, завдяки Ірині Мирославівні Констанкевич спрямували на цю мету субвенцію на соціально-економічний розвиток, залишки освітньої субвенції та власні надходження долучила і Олицька громада», - зазначив голова Волиньради Григорій Недопад.Таким спільним чином минулого року у Дернівському опорному закладі перекрили покрівлю, встановили енергоощадні вікна, утеплили та облицювали фасади. В Олицькому ліцеї також уже замінили вікна, осучаснили спортивну залу, звели роздягальні, душові та санвузли. До настання холодів планують встигнути перекрити дах. Оскільки будівля школи не має підвального приміщення, то укриття на 460 місць звели поруч на місці тиру, значно розширивши площу.«Я задоволений результатом побаченого, кошти освоєні максимально ефективно. Діти матимуть незрівнянно кращі умови. Вони дуже втішені повернутися за парти, радіють цьому також педагоги і батьки. Ініціативність Олицької громади – це приклад для інших, як при обмежених можливостях шукати шляхи вирішення потреб. Вони були наполегливі, стукали в усі двері та, зрештою, отримали результат», - підсумував Григорій Недопад.Селищний голова Олександр Прендецький також розповів, що шукає благодійників, аби поновити для обох ліцеїв парк шкільних автобусів, бо два з чотирьох громада передала на потреби оборони.Оскільки майже 70% школярів до опорних закладів довозяться з 13 сіл, водіям доводиться робити кілька рейсів довжиною у 160 кілометрів кожен, щоб доправити усіх учнів до школи і по домівках, і цей процес займає до двох годин в один бік. Григорій Недопад та Ірина Констанкевич пообіцяли залучити максимум своїх контактів з благодійними гуманітарними організаціями та міжнародними партнерами, щоб допомогти у вирішення цього питання.