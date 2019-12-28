На Волині зафіксували 27 випадків хвороби, від якої не існує щеплення
Сьогодні, 21:05
Медики попереджають, що у вересні зростає ризик нових випадків хвороби Лайма на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Вересень – це період активності іксодових кліщів. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні наприкінці весни – на початку літа, а також у серпні-жовтні, коли готуються до зимової сплячки.
Кліщі можуть переносити багато хвороб. Найпоширенішими з них в Україні є бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма, та кліщовий вірусний енцефаліт.
Бореліоз – бактеріальна інфекція, що вражає нервову си стему, опорно-руховий апарат і серце. Щеплення від Лайм-бореліозу не існує. На Волині за 8 місяців цього року зареєстровано 27 випадків хвороби Лайма, зокрема, 7 – у дітей. Торік за такий же період було 39 випадків, 12 – у дітей.
Випадки кліщового вірусного енцефаліту цього року, а також 2 попередні, на Волині не реєстрували.
Щоб запобігти присмоктуванню кліщів, фахівці радять:
застосовувати репеленти і захисний одяг перед тим, як вирушати до місцевостей, де можуть бути кліщі;
ретельно оглядати одяг, шкіру під час і після відвідування лісу, парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Вересень – це період активності іксодових кліщів. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні наприкінці весни – на початку літа, а також у серпні-жовтні, коли готуються до зимової сплячки.
Кліщі можуть переносити багато хвороб. Найпоширенішими з них в Україні є бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма, та кліщовий вірусний енцефаліт.
Бореліоз – бактеріальна інфекція, що вражає нервову си стему, опорно-руховий апарат і серце. Щеплення від Лайм-бореліозу не існує. На Волині за 8 місяців цього року зареєстровано 27 випадків хвороби Лайма, зокрема, 7 – у дітей. Торік за такий же період було 39 випадків, 12 – у дітей.
Випадки кліщового вірусного енцефаліту цього року, а також 2 попередні, на Волині не реєстрували.
Щоб запобігти присмоктуванню кліщів, фахівці радять:
застосовувати репеленти і захисний одяг перед тим, як вирушати до місцевостей, де можуть бути кліщі;
ретельно оглядати одяг, шкіру під час і після відвідування лісу, парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО
Сьогодні, 21:47
На Волині зафіксували 27 випадків хвороби, від якої не існує щеплення
Сьогодні, 21:05
На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра
Сьогодні, 20:41
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
На Волинь привезли вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 20:20
Медіа