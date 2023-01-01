Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком





Про це повідомляє Інформаційне агентство



Виклик у центр надійшов о 18:45 год.



Врятувати 31-річного потерпілого, на жаль, не вдалося. Медики константували біологічну смерть.



На місці працює поліція.



Деталі інциденту згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Озерце Луцького району сьогодні, 13 вересня, на вул. Молодіжна внаслідок ножового поранення загинув чоловік.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Виклик у центр надійшов о 18:45 год.Врятувати 31-річного потерпілого, на жаль, не вдалося. Медики константували біологічну смерть.На місці працює поліція.Деталі інциденту згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію