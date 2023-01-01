Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
У селі Озерце Луцького району сьогодні, 13 вересня, на вул. Молодіжна внаслідок ножового поранення загинув чоловік.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик у центр надійшов о 18:45 год.
Врятувати 31-річного потерпілого, на жаль, не вдалося. Медики константували біологічну смерть.
На місці працює поліція.
Деталі інциденту згодом.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик у центр надійшов о 18:45 год.
Врятувати 31-річного потерпілого, на жаль, не вдалося. Медики константували біологічну смерть.
На місці працює поліція.
Деталі інциденту згодом.
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