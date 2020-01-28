На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра

На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра
Під час патрулювання лісових масивів працівники лісової охорони філії «Ківерцівське лісове господарство» виявили мертвого зубра.

Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.

Факт загибелі тварини зафіксовано в угіддях приватного користувача - ТзОВ «Майдан мисливський».

На місці працює поліція. Тривають слідчі дії.

Наразі відбуватимуться необхідні експертизи та дослідження з метою встановлення обставин загибелі червонокнижної тварини. Про хід та їх результати повідомлятьдодатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зубр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра
Сьогодні, 20:41
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
На Волинь привезли вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
Схожі новини
У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+ У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+
28 січень, 2020, 15:19
Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими
17 вересень, 2018, 21:10
Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра
24 липень, 2018, 15:15
За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники
27 січень, 2018, 07:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра
Сьогодні, 20:41
 0
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
 0
На Волинь привезли вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 20:20
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8