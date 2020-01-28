На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра
Сьогодні, 20:41
Під час патрулювання лісових масивів працівники лісової охорони філії «Ківерцівське лісове господарство» виявили мертвого зубра.
Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.
Факт загибелі тварини зафіксовано в угіддях приватного користувача - ТзОВ «Майдан мисливський».
На місці працює поліція. Тривають слідчі дії.
Наразі відбуватимуться необхідні експертизи та дослідження з метою встановлення обставин загибелі червонокнижної тварини. Про хід та їх результати повідомлятьдодатково.
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Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.
Факт загибелі тварини зафіксовано в угіддях приватного користувача - ТзОВ «Майдан мисливський».
На місці працює поліція. Тривають слідчі дії.
Наразі відбуватимуться необхідні експертизи та дослідження з метою встановлення обставин загибелі червонокнижної тварини. Про хід та їх результати повідомлятьдодатково.
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