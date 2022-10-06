На Волинь привезли вакцини від коронавірусу





Про це інформує



Зі слів завідувачки відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Беати Серватович, вакцини мають всі посвідчення та сертифікати якості.



Нині в області функціонують 38 медичних закладів, які здійснюють щеплення проти CoVID-19. Беата Серватович каже, що від початку планової вакцинації проти коронавірусу щепилося понад 780 тисяч волинян.



"В цю цифру входять ті, хто отримали повні дві дози, тобто первинний такий захист. Це біля 50 %, понад 350 тисяч людей. Це є доволі мало, і якби не достатнім, щоб створити і зменшити циркуляцію вірусу в області", – говорить Беата Серватович.



Станом на 13 вересня хворих на коронавірус у стаціонарі Волинської обласної інфекційної лікарні немає, розповіла меддиректорка Любов Серба. З її слів, у серпні в лікарні було двоє пацієнтів з діагнозом коронавірус: один дорослий та дитина; у липні – чотири пацієнти: троє дітей і один дорослий.



"За півріччя цього року всього у нас проліковано 343 пацієнта, на жаль, були пацієнти, які померли від коронавірусної хвороби, їх було шестеро", — говорить лікарка.



Як розказала меддиректорка Любов Серба: 42 % хворих, які лікувалися в інфекційній лікарні — діти. З її слів, коронавірус переходить у структуру сезонних захворювань, тож пік очікують наприкінці осені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь надійшло 5 170 доз вакцини Pfizer для дорослих проти коронавірусу та 100 доз дитячої вакцини і вакцини Jonsson за попередніми замовленнями закладів охорони здоров’я.Про це інформує Суспільне Зі слів завідувачки відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вакцини мають всі посвідчення та сертифікати якості.Нині в області функціонують 38 медичних закладів, які здійснюють щеплення проти CoVID-19. Беата Серватович каже, що від початку планової вакцинації проти коронавірусу щепилося понад 780 тисяч волинян."В цю цифру входять ті, хто отримали повні дві дози, тобто первинний такий захист. Це біля 50 %, понад 350 тисяч людей. Це є доволі мало, і якби не достатнім, щоб створити і зменшити циркуляцію вірусу в області", – говорить Беата Серватович.Станом на 13 вересня хворих на коронавірус у стаціонарі Волинської обласної інфекційної лікарні немає, розповіла меддиректорка. З її слів, у серпні в лікарні було двоє пацієнтів з діагнозом коронавірус: один дорослий та дитина; у липні – чотири пацієнти: троє дітей і один дорослий."За півріччя цього року всього у нас проліковано 343 пацієнта, на жаль, були пацієнти, які померли від коронавірусної хвороби, їх було шестеро", — говорить лікарка.Як розказала меддиректорка Любов Серба: 42 % хворих, які лікувалися в інфекційній лікарні — діти. З її слів, коронавірус переходить у структуру сезонних захворювань, тож пік очікують наприкінці осені.

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