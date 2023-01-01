Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня

У четвер, 14 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 15-17°, вдень 21-23°. По області вночі - 12-17°, вдень - 18-23°.з цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.