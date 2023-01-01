Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 14 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 15-17°, вдень 21-23°. По області вночі - 12-17°, вдень - 18-23°.
Народний прогноз погоди: з цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 15-17°, вдень 21-23°. По області вночі - 12-17°, вдень - 18-23°.
Народний прогноз погоди: з цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
На Волинь привезли вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
Медіа