Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
У четвер, 14 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 15-17°, вдень 21-23°. По області вночі - 12-17°, вдень - 18-23°.

Народний прогноз погоди: з цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
На Волинь привезли вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
Вірменія ратифікує Римський статут, що дозволить арештувати Путіна
Сьогодні, 19:08
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня
11 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на понеділок, 11 вересня Погода у Луцьку на понеділок, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
09 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
08 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з’ясовують обставини загибелі зубра
Сьогодні, 20:41
 0
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
Сьогодні, 20:30
 0
На Волинь привезли вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 20:20
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8