На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
У четвер, 14 вересня, до Нововолинська на щиті повертається Герой Вячеслав Толстобрюх.
Про це в телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
За його словами, о 12:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
«Коридором шани проводимо в Свято-Духівський собор на мікрорайоні Шахтарському», - зазначив Карпус.
О 12:30 там розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння- на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
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Про це в телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.
За його словами, о 12:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
«Коридором шани проводимо в Свято-Духівський собор на мікрорайоні Шахтарському», - зазначив Карпус.
О 12:30 там розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння- на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
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