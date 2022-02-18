На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха





Про це в телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.



За його словами, о 12:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



«Коридором шани проводимо в Свято-Духівський собор на мікрорайоні Шахтарському», - зазначив Карпус.



О 12:30 там розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння- на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 14 вересня, до Нововолинська на щиті повертається Герой Вячеслав Толстобрюх.Про це в телеграмі повідомляє мер Нововолинська Борис Карпус.За його словами, о 12:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.«Коридором шани проводимо в Свято-Духівський собор на мікрорайоні Шахтарському», - зазначив Карпус.О 12:30 там розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння- на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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