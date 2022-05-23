На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО

На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
На Волині взяли шлюб пара відомих в області активістів та спортсменів з інвалідністю.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

У Ковелі вітали із одруженням непересічну для Ковеля пару - Ольгу Яренчук і Вадима Усатого.

"Це знані у нашому місті та на теренах Волині активісти, громадські діячі і спортсмени, що займаються боча. Обоє пересуваються на кріслах колісних і своїм прикладом доводять - немає нічого неможливого.
А з такою підтримкою від рідних та друзів - і поготів. Щиро радію і дуже вболіваю за молоду сім’ю Усатих. Щасливого подружнього життя!" - йдеться у дописі міського голови.


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Теги: Волинь, Ковель, одруження, Ігор Чайка
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