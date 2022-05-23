На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
Сьогодні, 22:35
На Волині взяли шлюб пара відомих в області активістів та спортсменів з інвалідністю.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
У Ковелі вітали із одруженням непересічну для Ковеля пару - Ольгу Яренчук і Вадима Усатого.
"Це знані у нашому місті та на теренах Волині активісти, громадські діячі і спортсмени, що займаються боча. Обоє пересуваються на кріслах колісних і своїм прикладом доводять - немає нічого неможливого.
А з такою підтримкою від рідних та друзів - і поготів. Щиро радію і дуже вболіваю за молоду сім’ю Усатих. Щасливого подружнього життя!" - йдеться у дописі міського голови.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
У Ковелі вітали із одруженням непересічну для Ковеля пару - Ольгу Яренчук і Вадима Усатого.
"Це знані у нашому місті та на теренах Волині активісти, громадські діячі і спортсмени, що займаються боча. Обоє пересуваються на кріслах колісних і своїм прикладом доводять - немає нічого неможливого.
А з такою підтримкою від рідних та друзів - і поготів. Щиро радію і дуже вболіваю за молоду сім’ю Усатих. Щасливого подружнього життя!" - йдеться у дописі міського голови.
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