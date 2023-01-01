14 вересня на Волині: гортаючи календар

14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 14 вересня, день народження святкує ексзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук (на фото).

Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.

Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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