14 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 14 вересня, день народження святкує ексзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук (на фото).
Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.
Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!
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Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.
Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!
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