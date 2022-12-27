«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію

Анатолій Бойко із міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.



Частина експонатів створена в новій техніці різьблення, повідомляє



Як розповів майстер, нова колекція складається з одного страусиного та 19 гусячих яєць, що оздоблені кольоровими художніми металами. Дріт для оздоблення, з його слів, використовує діаметром від 0,4 мм до 2 мм.



"Я вже давно цю колекцію почав, десь рік назад. Але були питання по здоров'ю, стало трохи легше і продовжив. Доклеював підставки бурштином. В мене ні одного яйця немає однакового", — каже майстер.



Центральне місце в колекції, говорить Анатолій Бойко, займає велике страусине яйце. Яєчна шкаралупа розташована на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.



"На ньому шестипелюсткова квітка. Це свого роду яйце-скринька: позаду воно вирізане, на завісках відкривається його частинка і можна туди щось цінне класти", — додав митець.



У новій техніці, сказав володимирчанин, виконані дві роботи — це покручені яєчні шкаралупи з тоненькими смужками, що мають пустоти всередині. Зі слів Анатолія Бойка, цю техніку винайшов і опанував самостійно.



"Можу з яйце тепер зробити будь-що. Я ще не вирішив, що з ними робити: чи підставку брати, чи щоб лежали окремо закручені. Монтую одну полоску і вона має мінімум добу кристалізуватися, то я роблю багато штук одразу. Кручу різні дроти і роблю багато заготовок. Одну смужку заклеїв, поклав, щоб сохла, і роблю далі", — каже майстер.



Серед нововведень, говорить волинянин, у його справі — це яєчні шкаралупи з літерами по центру, котрі можуть підійти на подарунок. "Є буква "А" — для Андрія, Альони, Ангеліни і так далі. Є в ці колекції буква "О" зі стразами", — додав чоловік.



Серед інших експонатів у цій колекції є такі, як "яйце з крилами", яйце із символом козацького хреста, яйце з наповненням бурштинового каміння всередині. Загалом усім роботам, зазначив Анатолій Бойко, філософського змісту надають лінії трипілля, які прослідковуються в кожному експонаті.



"Там, де козацький бойовий хрест, є чотири кола по центру, що за трипільською культурою символізує чотири стихії: повітря, земля, вода, вогонь. Є інші шкаралупи, на яких зображені рунічні знаки захисту", — сказав майстер.



Як розповів володимирчанин, нещодавно започаткував на кожній своїй роботі розміщувати маркування, що свідчить про його авторство й містить ініціали — А. Б.



"На машинці спеціальній, типу 3D-принтера, тільки яка по металу ріже, написи й букви робить, фрезою мені на замовлення вирізали клеймо і я спеціальну полосу замовив під червоне золото для цього. Поклеймив, порозрізав і поклеїв. На фотографіях не видно, але якщо взяти в руки, то буде видно клеймо майстра", — додав Анатолій Бойко.



Наступні вироби з яєчних шкаралуп, додав волинський майстер, планує виконати в кольорах українського повстанського прапора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заслужений майстер народної творчості Україниіз міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.Частина експонатів створена в новій техніці різьблення, повідомляє Суспільне Як розповів майстер, нова колекція складається з одного страусиного та 19 гусячих яєць, що оздоблені кольоровими художніми металами. Дріт для оздоблення, з його слів, використовує діаметром від 0,4 мм до 2 мм."Я вже давно цю колекцію почав, десь рік назад. Але були питання по здоров'ю, стало трохи легше і продовжив. Доклеював підставки бурштином. В мене ні одного яйця немає однакового", — каже майстер.Центральне місце в колекції, говорить Анатолій Бойко, займає велике страусине яйце. Яєчна шкаралупа розташована на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою."На ньому шестипелюсткова квітка. Це свого роду яйце-скринька: позаду воно вирізане, на завісках відкривається його частинка і можна туди щось цінне класти", — додав митець.У новій техніці, сказав володимирчанин, виконані дві роботи — це покручені яєчні шкаралупи з тоненькими смужками, що мають пустоти всередині. Зі слів Анатолія Бойка, цю техніку винайшов і опанував самостійно."Можу з яйце тепер зробити будь-що. Я ще не вирішив, що з ними робити: чи підставку брати, чи щоб лежали окремо закручені. Монтую одну полоску і вона має мінімум добу кристалізуватися, то я роблю багато штук одразу. Кручу різні дроти і роблю багато заготовок. Одну смужку заклеїв, поклав, щоб сохла, і роблю далі", — каже майстер.Серед нововведень, говорить волинянин, у його справі — це яєчні шкаралупи з літерами по центру, котрі можуть підійти на подарунок. "Є буква "А" — для Андрія, Альони, Ангеліни і так далі. Є в ці колекції буква "О" зі стразами", — додав чоловік.Серед інших експонатів у цій колекції є такі, як "яйце з крилами", яйце із символом козацького хреста, яйце з наповненням бурштинового каміння всередині. Загалом усім роботам, зазначив Анатолій Бойко, філософського змісту надають лінії трипілля, які прослідковуються в кожному експонаті."Там, де козацький бойовий хрест, є чотири кола по центру, що за трипільською культурою символізує чотири стихії: повітря, земля, вода, вогонь. Є інші шкаралупи, на яких зображені рунічні знаки захисту", — сказав майстер.Як розповів володимирчанин, нещодавно започаткував на кожній своїй роботі розміщувати маркування, що свідчить про його авторство й містить ініціали — А. Б."На машинці спеціальній, типу 3D-принтера, тільки яка по металу ріже, написи й букви робить, фрезою мені на замовлення вирізали клеймо і я спеціальну полосу замовив під червоне золото для цього. Поклеймив, порозрізав і поклеїв. На фотографіях не видно, але якщо взяти в руки, то буде видно клеймо майстра", — додав Анатолій Бойко.Наступні вироби з яєчних шкаралуп, додав волинський майстер, планує виконати в кольорах українського повстанського прапора.

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