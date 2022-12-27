«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію

«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію
Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко із міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.

Частина експонатів створена в новій техніці різьблення, повідомляє Суспільне.

Як розповів майстер, нова колекція складається з одного страусиного та 19 гусячих яєць, що оздоблені кольоровими художніми металами. Дріт для оздоблення, з його слів, використовує діаметром від 0,4 мм до 2 мм.

"Я вже давно цю колекцію почав, десь рік назад. Але були питання по здоров'ю, стало трохи легше і продовжив. Доклеював підставки бурштином. В мене ні одного яйця немає однакового", — каже майстер.

Центральне місце в колекції, говорить Анатолій Бойко, займає велике страусине яйце. Яєчна шкаралупа розташована на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.

"На ньому шестипелюсткова квітка. Це свого роду яйце-скринька: позаду воно вирізане, на завісках відкривається його частинка і можна туди щось цінне класти", — додав митець.

У новій техніці, сказав володимирчанин, виконані дві роботи — це покручені яєчні шкаралупи з тоненькими смужками, що мають пустоти всередині. Зі слів Анатолія Бойка, цю техніку винайшов і опанував самостійно.

"Можу з яйце тепер зробити будь-що. Я ще не вирішив, що з ними робити: чи підставку брати, чи щоб лежали окремо закручені. Монтую одну полоску і вона має мінімум добу кристалізуватися, то я роблю багато штук одразу. Кручу різні дроти і роблю багато заготовок. Одну смужку заклеїв, поклав, щоб сохла, і роблю далі", — каже майстер.

Серед нововведень, говорить волинянин, у його справі — це яєчні шкаралупи з літерами по центру, котрі можуть підійти на подарунок. "Є буква "А" — для Андрія, Альони, Ангеліни і так далі. Є в ці колекції буква "О" зі стразами", — додав чоловік.

Серед інших експонатів у цій колекції є такі, як "яйце з крилами", яйце із символом козацького хреста, яйце з наповненням бурштинового каміння всередині. Загалом усім роботам, зазначив Анатолій Бойко, філософського змісту надають лінії трипілля, які прослідковуються в кожному експонаті.

"Там, де козацький бойовий хрест, є чотири кола по центру, що за трипільською культурою символізує чотири стихії: повітря, земля, вода, вогонь. Є інші шкаралупи, на яких зображені рунічні знаки захисту", — сказав майстер.

Як розповів володимирчанин, нещодавно започаткував на кожній своїй роботі розміщувати маркування, що свідчить про його авторство й містить ініціали — А. Б.

"На машинці спеціальній, типу 3D-принтера, тільки яка по металу ріже, написи й букви робить, фрезою мені на замовлення вирізали клеймо і я спеціальну полосу замовив під червоне золото для цього. Поклеймив, порозрізав і поклеїв. На фотографіях не видно, але якщо взяти в руки, то буде видно клеймо майстра", — додав Анатолій Бойко.

Наступні вироби з яєчних шкаралуп, додав волинський майстер, планує виконати в кольорах українського повстанського прапора.

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Теги: Волинь, мистецтво
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