«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію
Сьогодні, 02:45
Заслужений майстер народної творчості України Анатолій Бойко із міста Володимира, якого називають "Волинським Фаберже", представив серію нових виробів, виготовлених із яєчних шкаралуп.
Частина експонатів створена в новій техніці різьблення, повідомляє Суспільне.
Як розповів майстер, нова колекція складається з одного страусиного та 19 гусячих яєць, що оздоблені кольоровими художніми металами. Дріт для оздоблення, з його слів, використовує діаметром від 0,4 мм до 2 мм.
"Я вже давно цю колекцію почав, десь рік назад. Але були питання по здоров'ю, стало трохи легше і продовжив. Доклеював підставки бурштином. В мене ні одного яйця немає однакового", — каже майстер.
Центральне місце в колекції, говорить Анатолій Бойко, займає велике страусине яйце. Яєчна шкаралупа розташована на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.
"На ньому шестипелюсткова квітка. Це свого роду яйце-скринька: позаду воно вирізане, на завісках відкривається його частинка і можна туди щось цінне класти", — додав митець.
У новій техніці, сказав володимирчанин, виконані дві роботи — це покручені яєчні шкаралупи з тоненькими смужками, що мають пустоти всередині. Зі слів Анатолія Бойка, цю техніку винайшов і опанував самостійно.
"Можу з яйце тепер зробити будь-що. Я ще не вирішив, що з ними робити: чи підставку брати, чи щоб лежали окремо закручені. Монтую одну полоску і вона має мінімум добу кристалізуватися, то я роблю багато штук одразу. Кручу різні дроти і роблю багато заготовок. Одну смужку заклеїв, поклав, щоб сохла, і роблю далі", — каже майстер.
Серед нововведень, говорить волинянин, у його справі — це яєчні шкаралупи з літерами по центру, котрі можуть підійти на подарунок. "Є буква "А" — для Андрія, Альони, Ангеліни і так далі. Є в ці колекції буква "О" зі стразами", — додав чоловік.
Серед інших експонатів у цій колекції є такі, як "яйце з крилами", яйце із символом козацького хреста, яйце з наповненням бурштинового каміння всередині. Загалом усім роботам, зазначив Анатолій Бойко, філософського змісту надають лінії трипілля, які прослідковуються в кожному експонаті.
"Там, де козацький бойовий хрест, є чотири кола по центру, що за трипільською культурою символізує чотири стихії: повітря, земля, вода, вогонь. Є інші шкаралупи, на яких зображені рунічні знаки захисту", — сказав майстер.
Як розповів володимирчанин, нещодавно започаткував на кожній своїй роботі розміщувати маркування, що свідчить про його авторство й містить ініціали — А. Б.
"На машинці спеціальній, типу 3D-принтера, тільки яка по металу ріже, написи й букви робить, фрезою мені на замовлення вирізали клеймо і я спеціальну полосу замовив під червоне золото для цього. Поклеймив, порозрізав і поклеїв. На фотографіях не видно, але якщо взяти в руки, то буде видно клеймо майстра", — додав Анатолій Бойко.
Наступні вироби з яєчних шкаралуп, додав волинський майстер, планує виконати в кольорах українського повстанського прапора.
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Частина експонатів створена в новій техніці різьблення, повідомляє Суспільне.
Як розповів майстер, нова колекція складається з одного страусиного та 19 гусячих яєць, що оздоблені кольоровими художніми металами. Дріт для оздоблення, з його слів, використовує діаметром від 0,4 мм до 2 мм.
"Я вже давно цю колекцію почав, десь рік назад. Але були питання по здоров'ю, стало трохи легше і продовжив. Доклеював підставки бурштином. В мене ні одного яйця немає однакового", — каже майстер.
Центральне місце в колекції, говорить Анатолій Бойко, займає велике страусине яйце. Яєчна шкаралупа розташована на ювелірній смолі з бурштиновою крихтою.
"На ньому шестипелюсткова квітка. Це свого роду яйце-скринька: позаду воно вирізане, на завісках відкривається його частинка і можна туди щось цінне класти", — додав митець.
У новій техніці, сказав володимирчанин, виконані дві роботи — це покручені яєчні шкаралупи з тоненькими смужками, що мають пустоти всередині. Зі слів Анатолія Бойка, цю техніку винайшов і опанував самостійно.
"Можу з яйце тепер зробити будь-що. Я ще не вирішив, що з ними робити: чи підставку брати, чи щоб лежали окремо закручені. Монтую одну полоску і вона має мінімум добу кристалізуватися, то я роблю багато штук одразу. Кручу різні дроти і роблю багато заготовок. Одну смужку заклеїв, поклав, щоб сохла, і роблю далі", — каже майстер.
Серед нововведень, говорить волинянин, у його справі — це яєчні шкаралупи з літерами по центру, котрі можуть підійти на подарунок. "Є буква "А" — для Андрія, Альони, Ангеліни і так далі. Є в ці колекції буква "О" зі стразами", — додав чоловік.
Серед інших експонатів у цій колекції є такі, як "яйце з крилами", яйце із символом козацького хреста, яйце з наповненням бурштинового каміння всередині. Загалом усім роботам, зазначив Анатолій Бойко, філософського змісту надають лінії трипілля, які прослідковуються в кожному експонаті.
"Там, де козацький бойовий хрест, є чотири кола по центру, що за трипільською культурою символізує чотири стихії: повітря, земля, вода, вогонь. Є інші шкаралупи, на яких зображені рунічні знаки захисту", — сказав майстер.
Як розповів володимирчанин, нещодавно започаткував на кожній своїй роботі розміщувати маркування, що свідчить про його авторство й містить ініціали — А. Б.
"На машинці спеціальній, типу 3D-принтера, тільки яка по металу ріже, написи й букви робить, фрезою мені на замовлення вирізали клеймо і я спеціальну полосу замовив під червоне золото для цього. Поклеймив, порозрізав і поклеїв. На фотографіях не видно, але якщо взяти в руки, то буде видно клеймо майстра", — додав Анатолій Бойко.
Наступні вироби з яєчних шкаралуп, додав волинський майстер, планує виконати в кольорах українського повстанського прапора.
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