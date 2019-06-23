Знайшли палія, через якого горіли 2,5 гектара поля в Луцькому районі





Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.



Пожежа трапилася на відкритій місцевості біля селища Олика Луцького району.



Гасіння пожежі на площі 2,5 га тривало майже 3 години. Силами рятувальників ДСНС, працівників місцевої пожежної охорони та лісового господарства горіння ліквідоване.



З'ясувалося, що сухостій підпалив місцевий житель, 1951 р.н. На чоловіка складений адміністративний протокол за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення й передбачає штраф на суму 3060 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вдалося встановити особу, причетну до підпалу сухої трави у Луцькому районі.Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.Пожежа трапилася на відкритій місцевості біля селища Олика Луцького району.Гасіння пожежі на площі 2,5 га тривало майже 3 години. Силами рятувальників ДСНС, працівників місцевої пожежної охорони та лісового господарства горіння ліквідоване.З'ясувалося, що сухостій підпалив місцевий житель, 1951 р.н. На чоловіка складений адміністративний протокол за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення й передбачає штраф на суму 3060 грн.

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