Знайшли палія, через якого горіли 2,5 гектара поля в Луцькому районі

Знайшли палія, через якого горіли 2,5 гектара поля в Луцькому районі
На Волині вдалося встановити особу, причетну до підпалу сухої трави у Луцькому районі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.

Пожежа трапилася на відкритій місцевості біля селища Олика Луцького району.

Гасіння пожежі на площі 2,5 га тривало майже 3 години. Силами рятувальників ДСНС, працівників місцевої пожежної охорони та лісового господарства горіння ліквідоване.
Знайшли палія, через якого горіли 2,5 гектара поля в Луцькому районі

З'ясувалося, що сухостій підпалив місцевий житель, 1951 р.н. На чоловіка складений адміністративний протокол за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення й передбачає штраф на суму 3060 грн.

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Теги: підпал, ДСНС
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