13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 13 вересня святкує історик-краєзнавець, атовець Володимир Чопюк (на фото).
Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято відзначають адвокат Анатолій Гапонюк та депутат Луцької міської ради Андрій Білан.
Іменини 13 вересня святкують: Геннадій, Купріян.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День позитивного мислення, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині волонтери готують авто для евакуації поранених
Сьогодні, 00:29
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла італійцям
12 вересень, 23:57
На хабарі, окрім депутата Волиньради, спіймали ще й мера
12 вересень, 23:35
Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі
12 вересень, 22:35
Медіа