На хабарі, окрім депутата Волиньради, спіймали ще й мера

неправомірної вигоди міського голову міста Володимира Ігоря Пальонку та депутата обласної ради Валентина Кошельника. Вони вимагали від підприємця 35 тисяч доларів за за безперешкодне виділення земельної ділянки.



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Працівники УСР у Волинській області, за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури, спільно з детективами НАБУ, у рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, викрили та задокументовали злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди депутатом Волинської обласної ради та міським головою Володимира за безперешкодне виділення земельної ділянки.



"За результатами проведення комплексу негласних слідчо-розшукових дійу рамках вказаного кримінального провадження задокументовано, що депутат Волинської обласної ради 8-го скликання – Кошельник Валентин Іванович та Володимирський міський голова – Пальонка Ігор Анатолійович, із залученням третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, вимагали неправомірну вигоду у розмірі 35 000 доларів США за безперешкодне виділення земельної ділянки шляхом проведення аукціону, від представника суб’єкта господарювання, який мав намір інвестувати кошти в громаду м. Володимира, надати робочі місця місцевому населенню та придбати земельну ділянку, з метою використання її у підприємницькій діяльності та подальшого встановлення виробничого комплексу", - повідомляє ЗМІ.



Попередньо, 15 квітня та 25 червня цього року, за результатами проведення комплексу НСРД, задокументовано факти отримання неправомірної вигоди у якості "завдатку" депутатом Волинської обласної ради Кошельником на загальну суму 10 тисяч доларів США, для подальшої передачі частини коштів міському голові Володимира.



Працівники УСР у Волинській області, спільно з детективами НАБУ, під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури, задокументували факт отримання іншої частини неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів депутатом Кошельником.

У подальшому, з метою "маскування корупційних дій", депутат в обмінному пункті "обміняв" долари на євро.



Під час проведення обшуку в автомобілі депутата виявлено та вилучено неправомірну вигоду у сумі 18,5 тисячі євро. Під час проведення обшуку у пункті обміну валют виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів США.

Депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника затримано. Також планується оголошення підозри за ч.3 ст.368 КК України міському голові Володимира – Ігореві Пальонці.



На даний час триває проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, перевіряється причетність інших службових осіб Володимирської міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські з Управління стратегічних розслідувань у Волинській області викрили у отриманніміського голову міста Володимирата депутата обласної ради. Вони вимагали від підприємця 35 тисяч доларів за за безперешкодне виділення земельної ділянки.Про це повідомляє Цензор.НЕТ Працівники УСР у Волинській області, за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури, спільно з детективами НАБУ, у рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, викрили та задокументовали злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди депутатом Волинської обласної ради та міським головою Володимира за безперешкодне виділення земельної ділянки."За результатами проведення комплексу негласних слідчо-розшукових дійу рамках вказаного кримінального провадження задокументовано, що депутат Волинської обласної ради 8-го скликання – Кошельник Валентин Іванович та Володимирський міський голова – Пальонка Ігор Анатолійович, із залученням третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, вимагали неправомірну вигоду у розмірі 35 000 доларів США за безперешкодне виділення земельної ділянки шляхом проведення аукціону, від представника суб’єкта господарювання, який мав намір інвестувати кошти в громаду м. Володимира, надати робочі місця місцевому населенню та придбати земельну ділянку, з метою використання її у підприємницькій діяльності та подальшого встановлення виробничого комплексу", - повідомляє ЗМІ.Попередньо, 15 квітня та 25 червня цього року, за результатами проведення комплексу НСРД, задокументовано факти отримання неправомірної вигоди у якості "завдатку" депутатом Волинської обласної ради Кошельником на загальну суму 10 тисяч доларів США, для подальшої передачі частини коштів міському голові Володимира.Працівники УСР у Волинській області, спільно з детективами НАБУ, під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури, задокументували факт отримання іншої частини неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів депутатом Кошельником.У подальшому, з метою "маскування корупційних дій", депутат в обмінному пункті "обміняв" долари на євро.Під час проведення обшуку в автомобілі депутата виявлено та вилучено неправомірну вигоду у сумі 18,5 тисячі євро. Під час проведення обшуку у пункті обміну валют виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів США.Депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника затримано. Також планується оголошення підозри за ч.3 ст.368 КК України міському голові Володимира – Ігореві Пальонці.На даний час триває проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, перевіряється причетність інших службових осіб Володимирської міської ради.

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