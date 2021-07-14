Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі

У пункті постійної дислокації 14-їу Володимирі відкрили воєнну благодійну фотовиставку світлин Іванни Біловус.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.Місцева фотографиня намагалася передати через фотографії надзвичайні образи воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, краєвиди звільненого Куп’янська, що на Харківщині, реальність війни, якою вона є, і в якій Князівські воїни перебувають постійно.Вікторія з маленькою донечкою Емілією побачили на фотовиставці свого чоловіка й татка. Дитя довго вдивлялося в світлину рідної і дорогої людини, яка зараз так далеко від неї.Музичний супровід фотовиставки було організовано оркестром