Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі

Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі
У пункті постійної дислокації 14-ї бригади у Володимирі відкрили воєнну благодійну фотовиставку світлин Іванни Біловус.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.

Місцева фотографиня намагалася передати через фотографії надзвичайні образи воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, краєвиди звільненого Куп’янська, що на Харківщині, реальність війни, якою вона є, і в якій Князівські воїни перебувають постійно.

Вікторія з маленькою донечкою Емілією побачили на фотовиставці свого чоловіка й татка. Дитя довго вдивлялося в світлину рідної і дорогої людини, яка зараз так далеко від неї.
Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі

Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі

Музичний супровід фотовиставки було організовано оркестром Князівської бригади.
Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі

Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі
Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, фотовиставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі
Сьогодні, 22:35
Препарати екстреної контрацепції можуть стати в Україні безрецептурними
Сьогодні, 21:46
На щиті: до Нововолинська завтра привезуть тіла полеглих воїнів
Сьогодні, 21:04
Зеленський дав старт перевіркам всіх рішень ВЛК від початку великої війни
Сьогодні, 20:32
«Укрпошта» випустила марку із волинської писанкою
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
Як у Володимирі зустрічали бійців 14-ої бригади, що повернулися із зони ООС. ФОТО Як у Володимирі зустрічали бійців 14-ої бригади, що повернулися із зони ООС. ФОТО
14 липень, 2021, 11:07
На Волинь повернулася 14-та бригада з Донбасу. ФОТО На Волинь повернулася 14-та бригада з Донбасу. ФОТО
26 грудень, 2019, 19:14
На хабарі погорів депутат Волиньради На хабарі погорів депутат Волиньради
Сьогодні, 20:00
Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка
11 вересень, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як зробити перший сеанс лазерної епіляції комфортним*
Сьогодні, 22:43
 0
Реальність війни: зворушлива фотовиставка у Володимирі
Сьогодні, 22:35
 0
Препарати екстреної контрацепції можуть стати в Україні безрецептурними
Сьогодні, 21:46
 0
На щиті: до Нововолинська завтра привезуть тіла полеглих воїнів
Сьогодні, 21:04
 0
Зеленський дав старт перевіркам всіх рішень ВЛК від початку великої війни
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8